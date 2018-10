Es wurde wieder gepresst auf den Limmatwiesen: An der 33. Moschtete i de Fähri standen drei Fässer voller geraffelter Äpfel und Birnen bereit, um in der alten Oetwiler Mostpresse verarbeitet zu werden. Wie schon im Vorjahr lag das Verfahren an der samstags von der Gemeinde organisierter Veranstaltung in den Händen der Werkmitarbeiter Allen Spagnuolo und Shpend Rapuca. Sie sind ein eingespieltes Team und waren meist umringt von neugierigen Kindern und interessierten Erwachsenen. «Das Drehen der Presse benötigt viel Kraft», sagte Spagnuolo. Der Einsatz lohnte sich. «Wann sieht man das schon?», war bewundernd zu hören.



Vis-à-vis, direkt an der Limmat, schenkten Susanne Pfenninger und Jürg Vogt den frisch gepressten Most kostenlos aus. «Wir waren das ganze Jahr brav», sagte Pfenninger in Anspielung auf das sonnige Wetter lächelnd. Neben dem Saft stand man auch Schlange für Tilsiter und Brot, ebenfalls von der Gemeinde offeriert. Eine köstliche Kombination, besonders, da der diesjährige Saft sehr süss war. «Ich vermute, der heisse Sommer ist die Ursache für die Süsse», so Pfenninger. Die Mischung der Äpfel und Birnen stammte wie schon die Jahre zuvor vom Hofladen Bräm aus Dietikon. «Jedes Jahr ist die Zusammensetzung der Sorten eine andere», sagte Vogt. Von den befragten Anwesenden konnte jedoch niemand sagen, welches Obst heuer für den süssen Most verantwortlich war. Hauptsache es schmeckt, lautete die Devise.



Das Festzelt am Limmatufer füllte sich daher schnell und die Stimmung war entspannt und gesellig. «Das Zusammensein an diesem Anlass finde ich sehr schön», sagte Pasquale Di Santo. Vor rund zwei Jahren zog er nach Oetwil und las im Info-Blatt der Gemeinde von der Moschtete. Nicht zuletzt sind es seine Kinder Alessia und Gabriele, die das Pressen des Obstes überaus spannend finden.



Nicht mehr wegzudenken

«Den Anlass heute sehen wir vom Gemeinderat auch als Dankeschön an die Bevölkerung», sagte Thomas Bernegger (CVP), Vizepräsident und Finanzvorstand. Die Moschtete ist aus Oetwil nicht mehr wegzudenken und sei ein beliebter Treffpunkt geworden. Auch der Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini ist dieser Meinung. Seit zwölf Jahren in seiner Position, nahm er bisher an beinahe jeder Moschtete teil. «Es ist jedes Jahr ein gemütlicher Anlass.»

Und er bietet den Anwesenden am Schluss ein leckeres Souvenir: Jeder durfte eine eigens mitgebrachten Flasche gratis mit Most fühlen.