Sind weitere Massnahmen geplant?

Nein, nebst den seit Jahren üblichen Anstrengungen wie das saisonale Bettenmanagement werden wir aktuell keine weiteren Massnahmen durchführen.

Spitäler müssen je länger je mehr kostendeckend arbeiten. Was halten Sie von den Mindestzahlen für Operationen – oder gar pro Chirurg –, so wie es die Zürcher Gesundheitsdirektion will?

Mindestfallzahlen im Bereich der hoch spezialisierten Medizin pro Spital halten wir für sinnvoll, Mindestzahlen pro Operateur und ausserhalb der hoch spezialisierten Medizin aber für äusserst unzweckmässig. Sie gefährden eine qualitative gute Versorgung in den Regionen und verteuern das System. Sie können dazu führen, dass Patienten künftig für Leistungen aus der Grundversorgung in die nachweislich teureren Zentrumsspitäler gehen müssen und dass Ärzte mit entsprechenden Fallzahlen wie Fussballer gehandelt werden. Das Spital Limmattal führt in dieser Sache aus diesem Grund ein Rechtsverfahren gegen die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, gemeinsam mit acht weiteren Spitälern im Kanton Zürich.