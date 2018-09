Nur die Fertigstellung des Gesamtprojekts entfalte seine Wirkung als zusätzlicher wichtiger Verkehrsträger für die Region des Limmattals. «Für die Gemeinde Urdorf ist die Erschliessung des Wirtschaftsraums Urdorf Nord mit der Limmattalbahn für die zukünftige Entwicklung und Attraktivitätssteigerung von enormer Bedeutung», heisst es weiter. Als zusätzliches Verkehrsmittel für die Schülerinnen und Schüler der Kantonschule Limmattal sei die Bahn ebenfalls wichtig, besonders im Hinblick auf die geplante Erweiterung des Gymnasiums. Die CVP hat sich bereits im Jahr 2015 hinter das Projekt gestellt. Angesichts der Entwicklungen in der Region sehe sie sich nun in ihrer Haltung bestätigt, heisst es weiter. Die Abstimmung über die Limmattalbahn findet am 23. September statt.