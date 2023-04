Curling Schöner Erfolg zum Saisonschluss: Limmattaler Curler brillierten auch am Superfinale Der CC Limmattal ist kaum zu bezwingen. In der Formation Mario Freiberger, Andrin Schnider, Urs Kuhn, Paddy Käser und Irene Schori hat der Zürcher Kantonalmeister und Sieger der Lexus-Superliga am Superfinale in Baden den zweiten Platz ercurlt.

Der zweitklassierte CC Limmattal mit Mario Freiberger (rechts). Bild: zvg

Die breite Schweizer Curling-Community spielt während der Wintermonate wöchentlich bei einer Hallen-, Regional- oder Kantonalmeisterschaft mit. Grund genug, den Austausch zu fördern und für seine Halle, seinen Klub oder seine Region in den Titelkampf zu steigen. Am so genannten Superfinale vom vergangenen Wochenende fanden die Endspiele der Schweizer Hallenmeisterschaften statt.

Dreissig Teams aus der ganzen Schweiz fanden sich in der Curlinghalle Baden ein. Mit dabei auch das Fanionteam des CC Limmattal mit Mario Freiberger, Andrin Schnider, Urs Kuhn, Irene Schori und Paddy Käser. Keine Niederlagen in der Vorrunde und klare Siege im Viertel- und Halbfinal: Das Endspiel konnte beginnen. Doch in der Endausmarchung gerieten die Limmattaler gegen Zug unter die Räder und mit 0:5 in Rückstand. Dank Resultatkosmetik stand schliesslich ein 5:4-Sieg für die Zentralschweizer in den Resultatblättern.

Ein weiteres Limmattaler Team, die aktuellen Clubmeister, musste sich ferienhalber vertreten lassen. Das zusammengestellte Ersatzteam mit Lotti und Isidor Hug, Patrick Huwyler und Reto Märki kämpfte tapfer, es reichte jedoch nicht für die Finalspiele.