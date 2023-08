Curling Saisonhöhepunkt in Urdorf: Ab Freitag spielen die Curling-Veteranen um Meisterehren Wie vor einem Jahr führt der CC Limmattal die nationalen Meisterschaften durch. Das Heimteam um Skip Emil Schnider will wieder ins Endspiel.

Exklusiv für Abonnenten

So war’s vor einem Jahr: Silbermedaille für den CC Limmattal mit Heidi Stahel Schnider, Jürg Kronenberg, Sergio Liera und Skip Emil Schnider. Bild: zvg

Die Erinnerungen sind noch frisch. Im Februar 2022 standen die Veteranen des Curling Club Limmattal mit Skip Emil Schnider kurz vor dem ganz grossen Erfolg. Im Final der erstmals ausgetragenen Schweizer Meisterschaft forderten sie dem grossen Favoriten Thun Regio um Skip Peter Spielmann alles ab. Schliesslich mussten die Limmattaler mit 3:4 geschlagen vom Eis.

Ein Jahr später treffen sich die zwölf besten Veteranenteams des Landes wieder in Urdorf. Vom Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, steigen dort die Schweizer Meisterschaften. Erneut mit dabei: der organisierende CCL mit dem Schnider-Team und auch Titelverteidiger Thun Regio mit Skip Spielmann. «Eine Medaille liegt für unsere Mannschaft alleweil drin», blickt Philipp Locher voraus auf das Wochenende. Locher weiss, wovon er spricht, schliesslich leitete er bis 2017 während 34 Jahren den CC Limmattal respektive dessen Vorgängerklub CC Schlieren und präsidiert seit über drei Jahren den Zürcher Curlingverband. Lochers Einschätzung:

«Wetzikon mit Skip Attinger wird sehr stark sein. Aber wir werden dagegenhalten.»

Philipp Locher erwartet, dass der CC Limmattal eine Medaille holt. Bild: Severin Bigler (1. September 2022)

Vor Jahresfrist sprangen die Limmattaler kurzfristig als Organisator ein und übernahmen die Veranstaltung, die ursprünglich in Luzern geplant war. Diesmal erhielten sie den Zuschlag regulär. Und hatten so entsprechend mehr Zeit für eine tadellose Organisation. «Ein Besuch bei uns lohnt sich eigentlich immer», sagt Locher mit einem Schmunzeln, aber an diesem Wochenende könne er einen Abstecher in die Curlinghalle oberhalb der Kunsteisbahn Weihermatt erst recht empfehlen. «Es gibt spannende Spiele zu sehen und in unserem Stübli kann man sich nach Herzenslust kulinarisch verwöhnen lassen.»

Gespielt wird am Freitag zwischen 10 und 20 Uhr, am Samstag zwischen 8 und 22 Uhr sowie am Sonntag ebenfalls ab 8 Uhr. Der Final ist angesetzt auf 15.15 Uhr.