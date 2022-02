Curling «Mini-Olympia» in Urdorf: Gesucht wird das beste Veteranen-Team Von Freitag bis Sonntag steigt in der Urdorfer Curlinghalle die erste Veteranen-SM der Geschichte. Die Einheimischen gehören nicht zu den Favoriten.

Der Urdorfer Philipp Locher spielt zwar immer noch Curling. Dieses Wochenende ist er jedoch mitverantwortlich für einen reibungslosen Ablauf der Veteranen-SM in «seiner» Halle. zvg

Am Freitag startet in der Urdorfer Curlinghalle die Schweizer Veteranen-Meisterschaft. Bis am Sonntagabend – der Final startet um 15.05 Uhr – spielen 12 Teams um den Titel, der heuer erstmals überhaupt in der Geschichte des Schweizer Curlings vergeben wird. «Nachdem sich Luzern als Veranstalter zurückgezogen hat, waren wir gerne dazu bereit, einzuspringen», sagt OK-Mitglied Philipp Locher. Er war bis 2017 während 34 Jahren Präsident des CC Limmattal und ist mittlerweile Boss des Zürcher Curlingverbands.

Auch das Team des CCL mit Skip Emil Schnider nimmt an der SM teil, die Favoritenrolle haben allerdings andere inne. So etwa der CC Uzwil mit der früheren Spitzencurlerin Esther Gamper. Für Besucher hat sich der CCL einiges einfallen lassen. So lädt eine «Olympia-Lounge» zum Verweilen ein, zudem wird für das leibliche Wohl aller gesorgt sein.