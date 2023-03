Curling Grosser Erfolg kurz vor Saisonschluss: Limmattaler Curler dominierten nach Belieben In der «Siepag-Liga» holten die überlegenen CCL-Teams in den beiden höchsten Ligen den Meistertitel.

Andi Feuz (kniend) und seine Mitstreiter freuen sich über den zweiten Rang in der «Siepag-Liga» und die Möglichkeit, am kommenden Montag in die Superliga aufzusteigen. Bild: zvg

Die so genannte Siepag-Liga ist ein privat organisiertes Interclub-Turnier für Zürcher Curlingteams und jene Mannschaften, die in der Curlinghalle Baden spielen. 71 Mannschaften bestreiten diese inoffizielle Breitensportmeisterschaft, gespielt wird in vier Stärkeklassen. Am Final-Abend in Baden am vergangenen Montag zeigten sich die Vertreterinnen und Vertreter des CC Limmattal in bester Spiellaune.

So gab es in der obersten Kategorie A+ einen Doppelsieg zu feiern. Gewonnen hat das Team Limmattal/Baden mit Stefan Fäh (Skip), Isabelle Zollinger, Carole Schäfer, Hugo Stamm, Lucas Hengsberger, Patrick Westerhold und Claudia Zbinden. Gleich dahinter klassierte sich das Team Locher mit Andreas Feuz (Skip), Andreas Zbinden, Emil Schnider, Philipp Locher sowie Stephanie und Thomas Kupper. Zwar mit derselben Punktezahl, jedoch mit der etwas schwächeren End/Stein-Wertung. Beide Teams dürfen am kommenden Montag in Dübendorf um den Aufstieg in die Lexus-Superliga und damit um die Teilnahme an der kantonalen Meisterschaft spielen.

Auch die zweithöchste Stärkeklasse Kategorie A wurde von den CC-Limmattal-Curlern dominiert. Im Endspiel gegen Dübendorf zeigten sie hervorragendes Curling und zogen den Gegnern den letzten Nerv. Diese gaben vorzeitig auf und mussten dem Team von Bernhard Lips (Skip) zum 7:3-Sieg gratulieren. Dank diesem grossen Erfolg steigt Lips zusammen mit Armin Strässle, Beat Mörgeli, Francoise Bergamin und Andi Huber in die oberste Liga Kategorie A+ auf.