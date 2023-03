Curling Der Boss räumt wieder ab: Die Limmattaler Curler sind erneut Kantonalmeister Das Team «Limmattal Pescia» mit CC-Limmattal-Präsident Mario Freiberger (Skip), Irene Schori, Urs Kuhn, Claudio Pescia, Claudio Pätz, Simon Strübin, Paddy Käser und Reto Seiler wiederholte seinen Sieg in der Zürcher Superliga.

Das Team «Limmattal Pescia» mit Skip und CC-Limmattal-Präsident Mario Freiberger (rechts) feierte die geglückte Titelverteidigung. zvg

In einem packenden Final setzten sich die Limmattaler erst im Zusatzend mit einem perfekten Draw gegen das zweite Team aus dem Limmattal mit Andrin Schnider (Skip), Nicola Stoll, Noé Traub, Tom Winkelhausen, Oliver Widmer, Emil Schnider, Annelise Schnider und Xenia Schwaller durch. Dank diesem Erfolg hat das Team um Skip Freiberger die Chance, Ende April den nationalen Titel am Superfinale in Baden zu verteidigen. Nette Geste: Für den Sieg bekommt der CC Limmattal von der Emil Frey AG Schlieren 1000 Franken für die Juniorenförderung.

Rang drei der Superliga geht an das Team «Uitikon Waldegg Ruch». Dies dank eines Erfolgs im kleinen Final gegen das Team «Dübendorf Amsler». In den Auf-/Abstiegsspielen siegte das Siegerteam der unterklassigen Siepag-Liga «Limmattal Baden» mit Skip Stephan Fäh gegen «Wetzikon Hauser» klar, verzichtete jedoch auf den Aufstieg. Im zweiten Relegationsspiel verlor «Limmattal Locher» mit Skip Andy Feuz unglücklich gegen «Wetzikon Wüest» und verbleibt damit ebenfalls in der Klasse A+ der Siepag-Liga.

Eine Ehre für den CC Limmattal ist die Tatsache, dass im kommenden Herbst die Jubiläumsausgabe der kantonalen Meisterschaft in Urdorf starten wird. Am Montag, 30. Oktober beginnt die 40. Durchführung der Superliga in der Halle des CCL.