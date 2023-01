Coronavirus Stadt Zürich denkt über kostenlose Covid-Tests nach AL und SP fordern in einem Postulat, dass die Stadt Zürich ein gratis Testangebot für die Bevölkerung ermöglichen soll.

Künftig sollen die Covid-Tests gratis sein. (Archivbild) Dominik Wunderli (Luzern, 26.09.2022)

Die Stadt Zürich soll ein kostenloses Covid-Testangebot für ihre Bevölkerung ermöglichen: Dies fordern AL und SP in einem Postulat, welches das Stadtparlament am Mittwochabend in einem ersten Schritt für dringlich erklärt hat.

83 der 125 Mitglieder des Gemeinderates haben sich dafür ausgesprochen, den Vorstoss möglichst rasch wieder auf die Traktandenliste zu setzen und zu behandeln. Eine Diskussion über das Anliegen fand am Mittwoch noch nicht statt.

Nur noch ärztlich angeordnete Tests werden übernommen

Seit dem Jahreswechsel werden in der Schweiz nur noch jene Kosten für Covid-Tests vom Bund übernommen, die ärztlich angeordnet wurden. Personen, die sich wegen Symptome einfach testen lassen wollen, müssen die Kosten selber tragen.

Gratis-Tests stellten ein niederschwelliges Angebot dar, damit Personen im Fall eines positiven Resultats eigenverantwortlich handeln könnten, hielten AL und SP in ihrem Vorstoss fest. «Wenn Eigenverantwortung kostenpflichtig wird, ist zu erwarten, dass sich kaum jemand noch testen lassen wird.» Damit werde die ungebremste Übertragung des Coronavirus in Kauf genommen.

Im Postulat wird vorgeschlagen, dass frühestmöglich an mehreren Orten in der Stadt Gratis-Tests angeboten werden. Dabei sollen PCR-Tests und Antigen-Schnelltests im Vordergrund stehen, nicht Antikörpertests oder Tests mit Zertifikat für Reisezwecke. (sda)