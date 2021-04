Bundesratsentscheid Wie lukrativ ist die Gartenwirtschaft? Limmattaler Wirte sind skeptisch Die Limmattaler Beizen dürfen ihre Restaurantterrassen wieder öffnen – doch die Unsicherheit bei den Gastronomen bleibt. Nicht alle wollen das Risiko eingehen.

Die Waldschenke Altberg oberhalb von Oetwil bedient am Montag wieder Gäste auf ihrer Terrasse. Archivbild: Severin Bigler (17. August 2017)

Und dann kam er endlich, der von vielen lang ersehnte Bundesratsentscheid: Gartenbeizen dürfen wieder öffnen. Die Landesregierung hat den Gastrobetrieben am Mittwoch grünes Licht gegeben. Ab nächstem Montag dürfen diese auf ihren Terrassen zwischen 6 und 23 Uhr unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder Gäste empfangen. Während die Bevölkerung damit einen Teil Normalität zurückerhält, ist die Unsicherheit bei den Gastronomen mit dem Entscheid immer noch da.

«Die Situation ist sehr schwierig, man hat null Planungssicherheit», sagt Nicole Holenstein. Sie ist Inhaberin der Holenstein Gastro, welche diverse Gastro- und Hotelbetriebe im Kanton Zürich betreibt – unter anderem auch den «Löwen» in Weiningen. Wegen des kalten Wetters könne man momentan gar nicht draussen sitzen, meint Holenstein. «Vor dem nächsten Donnerstag lohnt sich eine Öffnung also gar nicht.»

Verhalten ist die Stimmung auch beim Wirt des Restaurants Taverne zur Krone in Dietikon. «Es ist ein Anfang, sagen wir es mal so. Aufgehen tut es nicht», sagt Heinz Schenkel. Seiner Meinung nach wäre es besser gewesen, wenn der Bundesrat noch drei Wochen gewartet, dann aber die Restaurants komplett geöffnet hätte. Trotzdem will er seine Gartenbeiz öffnen, allerdings erst auf Anfang Mai. Er brauche die verbleibende Zeit unter anderem, um Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Betriebs zu treffen. Schenkel:

«Die Unsicherheit ist enorm, darum sollte man jetzt keinen Schnellschuss machen.»

Zeit, um sich vorzubereiten, bräuchte eigentlich auch der Geschäftsführer der Waldschenke Altberg oberhalb von Oetwil. Nun öffnet die Gartenbeiz mit Sicht übers Limmattal aber doch schon diesen Montag. «Wir haben das Glück, über eine relativ grosse Terrasse zu verfügen, wo es relativ einfach möglich ist, die Sicherheitsmassnahmen einzuhalten», sagt Thomas Hoffmann. Dennoch fielen mit den geltenden Regeln – maximal vier Personen pro Tisch und 1,5 Meter Abstand zwischen den Tischen – 50 Prozent seiner Kapazitäten weg.

Von einer «riesen Einbusse» spricht Nicole ­Sozzi vom Kloster Fahr. Ihr Problem: Auch beim Selbstbedienungsrestaurant mit dem Fährigarten wäre sie verpflichtet, alle Gäste zu registrieren. Denn der Picknickplatz dient auch Ausflüglern als idyllischer Stopp, um selbst mitgebrachte Verpflegung zu verspeisen. Auch diese Gäste müssten vom Selbstbedienungsrestaurant registriert werden, obwohl sie gar nichts an der Theke bestellen. Die Registrierung liesse sich somit nur schwer umsetzen, erklärt Sozzi. Zudem seien die Tische für acht und nicht vier Personen konzipiert. «Damit fallen 200 Plätze weg für uns.»



Warten auf angenehmere Temperaturen: Die Gartenbeiz des Restaurants Zu den Zwei Raben beim Kloster Fahr will schon bald wieder Gäste empfangen. Bild: Britta Gut

Positiver sieht Sozzi einer Öffnung der Gartenbeiz Zu den Zwei Raben beim Kloster Fahr entgegen, wo sie im Management sitzt. Zwar würden auch hier manche Plätze wegfallen, ein wirtschaftlicher Betrieb sei jedoch möglich. «Mit dem vielen Platz draussen haben wir ein grosses Privileg und sind nicht extrem eingeschränkt.» Eine Öffnung des Restaurants wäre gemäss den geltenden Öffnungszeiten ab nächstem Mittwoch möglich. Allerdings seien die Temperaturen noch immer zu tief, meint Sozzi. «Sobald die Gäste draussen gemütlich speisen und trinken können, werden wir die Gartenwirtschaft wieder öffnen.»

Die Weininger «Linde» bleibt geschlossen

Anders sieht es bei der «Linde» in Weiningen aus. Eine Teilöffnung kommt für Wirtin Maya Grossmann nicht in Frage: «Ich habe mir das nach dem Bundesratsentscheid nochmal gut überlegt. Das Problem ist einfach, dass unsere Terrasse zu klein für einen wirtschaftlichen Betrieb ist.» Die finanziellen Risiken, die mit einer Öffnung einhergingen, seien ihr zu gross: «Unser Ziel ist es immer, dass wir es schaffen, den Betrieb kostendeckend zu betreiben.» Dies sei bei einer Teilöffnung jedoch nicht der Fall.