Die letzten Tage zelebriert sie mit Genuss. Bis zum 22. Dezember hat die Gemeindeschreiberin Claudia Trutmann noch Zeit, ihre Unterlagen zu sortieren und abzulegen und letzte Arbeiten zu erledigen. Dazu gehört auch, die Neue, die am 1. Dezember in der Aescher Verwaltung anfängt, einzuarbeiten: ihre Nachfolgerin im Amt Suzana Sturzenegger.

Der Genuss der letzten Tage ist um so grösser, als sie ihren Posten bewusst räumt. Die 59-Jährige liess sich frühpensionieren. Am Ende wird sie als operative Leiterin der Gemeindeverwaltung die Geschicke der Aescher Gemeinde neun Jahre lang begleitet und betreut haben.

2008 war sie von der Winterthurer Ombuds- und Datenaufsichtsstelle, wo sie zwölf Jahre als Sachbearbeiterin gearbeitet hatte, nach Aesch gewechselt. Sie übernahm das Amt von Daniel Nehmer, der nach vier Jahren in Aesch nach Hinwil wechselte. Für den Posten zügelte Trutmann mit ihrem zweiten Mann von Winterthur, wo ihre ganze Familie lebt, nach Affoltern am Albis.

Aescher halfen beim «Hosenlupf»

«Die Stelle war schon ein Hosenlupf für mich. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich dossierfest war», erinnert sich Trutmann. Aber die Aescher hätten es ihr leicht gemacht. «Sie waren mir gegenüber immer sehr freundlich und gaben mir zu verstehen, dass sie mich schätzten.» Die Leute seien weltoffen und grosszügig, auch Ausländer würden freundlich empfangen. «Ich habe mich wohlgefühlt hier.»

Ein Resümee ihrer Amtszeit zu ziehen, liegt ihr nicht. «Ich schaue grundsätzlich immer vorwärts und trauere den Dingen nicht lange nach.» Aber natürlich falle ihr auch Verschiedenes ein, was nicht so gut gelaufen war. Es seien keine fachlichen Schnitzer gewesen, sondern es habe mehr das Zwischenmenschliche betroffen. Sie könne manchmal sehr direkt sein. «Aber diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich es nicht böse meine.»

Bauplanung war Neuland

Auch viel Bereicherndes habe sie in ihrer Aescher Zeit erfahren. Vor allem die Bauplanung hat es ihr angetan. «In diesem Bereich habe ich viel gelernt. Das war Neuland für mich.» Besonders viel Aufmerksamkeit durfte sie dem Quartier Heligenmatt-Feltsch widmen. Sie habe in der interessanten Endphase, der sich über 30 Jahre hinziehenden Planung, mitwirken können. Die Bauzonen hätten in der Gemeinde eine sehr gute Struktur. Etwas Besonderes sei die zusammenhängende Kernzone, die ihr sehr am Herzen liege. «Ich hoffe, dass die Aescher ihr auch weiterhin Sorge tragen.»

Auch sonst zeigt sich Claudia Trutmann als Fan von Aesch. «Ich denke, es wird seine Kraft bewahren und immer als eigenständiges Dorf auftreten.» Aesch könne stolz auf seine sehr gute Primarschule sein. Auch das Vereinsleben mit vielen jungen Mitgliedern sei intakt. Trotz aller Pluspunkte kehrt sie der Gemeinde bald den Rücken. Sie will sich mehr den Kindern und Enkelkindern widmen und viel reisen, nach Schottland, Australien und Costa Rica und dort Velo fahren.