Christian Oberbichler gewinnt Bronze — die erste Schweizer EM-Medaille im Eisschnelllauf

Sie machen die kleine Schweiz ganz gross: der Urdorfer Christian Oberbichler und seine Kollegen vom Eislaufclub Zürich, Oliver Grob und Livio Wenger. An den Europameisterschaften (EM) im Eisschnelllauf im holländischen Heerenveen verwiesen sie die Weissrussen mit drei Hundertstelsekunden Abstand auf den vierten Platz. Und sicherten sich damit Bronze, hinter Norwegen und Sieger Russland.

Unsterblich hat sich das Schweizer Trio damit gemacht. Denn noch nie zuvor war das Schweizer Kreuz an einer Eisschnelllauf-EM auf dem Podest vertreten. Der historische Erfolg schlug auch in der Eisschnelllauf-Szene grosse Wellen. «Niemand hat das erwartet», sagt Oberbichler. Die Limmattaler Zeitung erreichte ihn gestern zwischen seinen Trainings, die er mit dem Schweizer Nationalteam im bayrischen Inzell absolviert. Denn in der Schweiz gibt es keine wettkampfkonforme 400-Meter-Eisschnelllauf-Bahn.

«Wir erhielten schon in Holland viele Gratulationen. Auch dort freut es viele, wenn eine so kleine Nation wie wir einen Erfolg feiern kann», erzählt Oberbichler. Denn Holland und Russland teilen für gewöhnlich die Goldmedaillen über alle Disziplinen unter sich auf. Aber dem Teamsprint blieben die Holländer diesmal fern, da sie mit der Startzeit nicht einverstanden waren. Denn für einen ihrer Läufer stand am gleichen Abend noch das 1500-Meter-Rennen an. Statt ein anderes Team aufzustellen – die Auswahl an übers Eis fliegenden Holländern ist dafür gross genug –, verzichteten sie ganz. So machten sie den Weg frei für das Schweizer Trio. Dieses lief die 1200 Meter am Freitagabend mit einer Zeit von 1 Minute, 21 Sekunden und 44 Hundertstelsekunden. Für Oberbichler, dessen sportliche Karriere einst als Eishockey-Junior beim EHC Urdorf begann, ist klar: «Das ist der Höhepunkt meiner bisherigen Eisschnelllaufkarriere. Unser grosses Ziel war es, uns überhaupt für die EM zu qualifizieren. Und jetzt wurden wir Dritte. Alle drei haben wir noch immer Hühnerhaut, wenn wir an unseren Lauf zurückdenken. Es ist einfach grossartig.»

Das Team wurde erst letzten Herbst gegründet

Der Erfolg musste gefeiert werden. «Es gab noch ein zwei Bierli am Freitagabend. Aber wild waren wir nicht unterwegs. Weil jetzt, mitten in der Saison, haben wir immer das nächste Rennen im Blick», sagt Oberbichler. Der nächste Fixpunkt für ihn ist die Schweizer Meisterschaft nächste Woche in St.Moritz. Im Februar steht dann die Weltmeisterschaft in Salt Lake City an.