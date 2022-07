Schlieren/Oberengstringen/Unterengstringen «Wir haben unser Ziel erreicht»: Chöre ernteten am Sommerkonzert Standing Ovations Der Frauenchor Schlieren und der Männerchor Engstringen überzeugten mit modernem Programm und gelungenem Zusammenschluss.

Zum Auftakt des Sommerkonzerts des 1883 gegründeten Frauenchors Schlieren sangen nicht etwa die Frauen selber, sondern die elf Sänger des 1929 gegründeten Männerchors Engstringen. Rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer versammelten sich am sonnigen Sonntag zum Sommerkonzert des Frauenchors Schlieren in der katholischen Kirche. Die Stimmung war heiter, das Programm vielversprechend.

Zu Beginn sang der Männerchor sieben herzwärmende Stücke wie zum Beispiel «Junge, komm bald wieder» von Lotar Olias oder das mitreissende Seemannslied «Santiano» von Helmut de Krech und Mark Nissen. Die Bass- und Tenorstimmen des Männerchors liessen beste Seemannslaune aufkommen. Die Melodien waren freudig vergnügt, das Publikum klatschte begeistert im Takt.

Auf die Darbietung des ­Männerchors Engstringen folgte als ein kurzes Intermezzo mit Querflöte und Piano, gespielt vom Dirigenten des Frauenchors, Igor Retnev, und Pianistin Maria Gerter.

Frauenchor gab auch einen Beatles-Hit zum Besten

Im zweiten Teil des Konzerts setzte nun endlich der 22-köpfige Frauenchor Schlieren zum Höhepunkt an. Die Lieder wie «Mary Poppins» von Robert B. Sherman oder der Beatles-Klassiker «Let It Be» von Paul McCartney versetzten die Zuhörerinnen und Zuhörer in freudige Laune.

«Die sieben Stücke sind bewusst modern ausgerichtet und haben eine Bandbreite von Musical bis Schlager», erklärte Dirigent Retnev. Die hohen Sopran- und Altstimmen des Frauenchors regten zum Mitsingen an – auf jeden Fall die Männer des Männerchors. Zum krönenden Abschluss sangen die beiden Chöre vereint.

Zum Schluss waren die beiden Chöre vereint

Es wurden zwei lebendige Stücke gesungen: «You Raise Me Up» von Brendan Graham sowie ein «Peter-Reber-Medley». Die beiden Chöre ernteten dafür begeisterte Standing Ovations.

Der Dirigent des Männerchors, Gunhard Mattes, war erfreut: «Wir haben unser Ziel erreicht. Zusammen als Chöre haben wir unsere Synergien grossartig genutzt und Standing Ovations erhalten.» Auch im Publikum war die Begeisterung gross. Ruedi Bryner aus Schlieren zum Beispiel war zum ersten Mal an einem Konzert des Schlieremer Frauenchors. «Super Darbietung», meinte er nach dem Konzert. Ihm hat die positive Stimmung sehr gut gefallen. Er komme wieder – das sei für ihn nun klar.