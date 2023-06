Cheerleading Eurodancers sind unschlagbar: 15. Meistertitel in Serie Die Cheerleading-Gruppe aus Zürich räumte an der 26. Schweizer Meisterschaft gross ab. Mitbeteiligt am Erfolg vom vergangenen Wochenende sind auch Limmattalerinnen.

Strahlende Siegerinnen: Die Eurodancers Seniors an der Schweizer Meisterschaft. Tom Lorenz

Mit insgesamt acht Teams und total 50 Tänzerinnen in allen Alterskategorien gingen die Eurodancers in Winterthur an den Start. Für das Peewee-, das Junior- und das Seniorteam (junge Damen ab 15 Jahren) hiess es, die Titel zu verteidigen. Das Seniorteam, welches zu Pfingsten noch in Deutschland an der Elite-Cheerleading-Championship den starken fünften Platz erreicht hat, hatte die Devise: Bühne rocken!

Julia Baumberger, «Eurodancerin» aus Dietikon zvg

Und das taten die Zürcherinnen denn auch sehr erfolgreich. Das Team, in welchem auch die Dietikerin Julia Baumberger tanzt, mischte die Konkurrenz wie immer in den vergangenen Jahren mächtig auf und durfte sich als neuer Schweizer Meister feiern lassen. Baumberger und Co. gewannen den Titel nun schon zum 15. Mal in Serie.

«Ich bin mächtig stolz auf alle unsere Teams und die Leistungen jeder einzelnen Tänzerin», resümierte eine zufriedene Trainerin Flora Maurer. In sieben Kategorien holten die Zürcherinnen den nationalen Meistertitel, darunter auch bei den Juniors mit Alexis Sterrett aus Unterengstringen.

Die Serienmeisterinnen der Eurodancers werden Anfang Juli an der Europameisterschaft in Verona in der so genannten Pom- und Jazz-Kategorie starten «Zudem freuen wird uns auf die kommenden Auftritte bei verschiedenen Events», so Flora Maurer. (liz)