Cheerleading Die Eurodancers schaffen es mit einer Dietikerin in die Top 5 von Europa Julia Baumberger aus Dietikon erreichte mit den Zürcher Eurodancers an der Cheerleading-Europameisterschaft in Italien den fünften Platz.

Freude bei den Eurodancers mit Julia Baumberger aus Dietikon (vorderste Reihe dritte von links). Bild: zvg

Über 3000 Cheerleader aus 22 Ländern kämpften vom 30. Juni bis 2. Juli an der Europameisterschaft im italienischen Verona in verschiedenen Kategorien um den Titel. Einen Glanzpunkt setzten die Zürcher Eurodancers mit Julia Baumberger aus Dietikon. Das «Senior Team» startete in den Kategorien Jazz und Freestyle Pom.

Nachdem sich die Eurodancers in der Jazz-Kategorie am Freitag für den Final qualifizierten, gaben sie am Sonntag im Final alles und erreichten den fünften Platz. Beeindruckend: Es ist das erste Mal, dass die Eurodancers in der Kategorie Jazz an der EM teilnahmen. Sie seien «überglücklich» und «sehr stolz», teilen sie mit.

Am Samstag in der Kategorie Freestyle Pom wurden sie Zehnte – eine Verbesserung im Vergleich zur EM 2022 in Athen. Damals resultierte Platz 13.