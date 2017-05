NK-Pajde-Torwart Mehdi Dahmani steht wie angewurzelt vor seinem Kasten, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und scheint sich zu fragen: «Was hat die Welt bloss gegen mich?» Die aussagekräftige Szene spielt sich in der 34. Minute des Spiels von Samstagabend in Möhlin ab. Kurz zuvor hat FC Dietikon-Verteidiger Tiago Ribeiro per sehenswertem Heber mit dem vierten Dietiker Torschuss zum 4:0 getroffen.

Dahmani muss sich wohl wirklich wie im falschen Film fühlen: Bereits nach elf Minuten gelingt dem jungen Dietikon-Verteidiger Aleandro Norelli sein erstes Tor in der Meisterschaft. Das frühe Gegentor macht die Möhliner nervös. Die Pajde-Verteidiger versuchen bereits nicht mehr, mit den Dietikern Schritt zu halten, sie werfen sich entschlossen in die Schüsse der Gäste. So kommt Dietikon in den ersten 18 Minuten zu vier Eckbällen. Dass dies nicht ewig gut gehen kann, ist klar: João Paiva, Dragan Durovic und Tiago Ribeiro stellen innerhalb von fünfzehn Minuten auf 4:0.