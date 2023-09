Café-Übersicht Entdecken Sie die gemütlichen Cafés im Limmattal: Eine Übersicht für Geniesser Von viel besuchten Treffpunkten bis hin zu charmanten Rückzugsorten – unser Artikel führt Sie zu den Cafés der Region, die nur darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden.

Cafés sind nicht nur Orte, um Kaffee und Kuchen zu kosten, sondern auch Treffpunkte für gesellige Stunden. Ob beim gemütlichen Plausch oder in konzentrierter Arbeitsatmosphäre mit dem Laptop – Cafés bieten vielfältige Möglichkeiten, den Tag zu verbringen.

Die LiZ-Redaktion hat für Sie eine Übersicht ausgewählter Cafés im Limmattal zusammengestellt: Vom Caffé Plaza in Dietikon bis zum Kaffi offen in Uitikon, vom Limmatbeck in Oberengstringen bis zum Fredy dä Beck in Schlieren – die Vielfalt ist gross.

5 Bilder 5 Bilder Verschiedenste Dekoelemente zieren den Innenraum des Café Plaza. Bilder: Dionne Kauf

Das Café Plaza empfängt Besucher mit einem Mix aus Shabby-Chic-Möbeln und moderner Einrichtung. Im Herzen des Raumes zieht ein weiss gestrichener Sekretär mit einem reichhaltigen Angebot an Süssgebäck die Blicke auf sich. Ausserdem sind im Plaza kleine Dekoelemente verteilt, die dem Café eine persönliche Note verleihen. Die Gäste können es sich sowohl im Innern des Cafés wie auch draussen vor dem Café gemütlich machen.

Der Fokus des Cafés liegt auf dem Selbstgemachten. Neben verschiedenen Kuchen, Wähen und weiteren Naschereien werden sogar die Guetzli zum Kaffee selbst gemacht. Unter der Woche bietet das Plaza auch Mittagsmenüs sowie saisonale Salate an.

Das Café an der Poststrasse 6 in Dietikon ist unter der Woche von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags wird man von 8 bis 14 Uhr bedient. An Sonntagen ist das Café Plaza geschlossen.

Cafè Spettacolo Das Café befindet sich direkt am Bahnhof Dietikon. Somit ist es perfekt gelegen für alle Pendler, die sich einen Kaffee oder einen Snack gönnen möchten. Zudem gibt es im «Spettacolo» eine Bar, wo man Weisswein, Apérol Spritz und Co. geniessen kann. Adresse:

Bahnhofsplatz, 8953 Dietikon Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 5.30 bis 20 Uhr

Sonntag von 7 bis 20 Uhr

Steiner-Beck Limmatfeld Die Filiale des Steiner-Beck im Limmatfeld punktet mir einer grossen Auswahl an Brot, Patisserie, Torten und Sandwiches. Am Mittag kann man auch warme Menüs kaufen. Sitzplätze gibt es im Innern wie auch draussen auf der grossen Terrasse. Adresse:

Überlandstrasse 10, 8953 Dietikon Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 6.30 bis 18.30 Uhr

Samstag von 6.30 bis 17 Uhr

Sonntag von 7.30 bis 17 Uhr

Mis Kaffi Das Mis Kaffi ist im gemütlichen Vintage-Stil eingerichtet. Eine Besonderheit des Cafés ist die Kinderspielecke, in der die Kinder ihre Fantasie ausleben können. In der Zwischenzeit können sich die Eltern beim Kaffee oder Tee zurücklehnen. Zusätzlich bietet das Café auch ein Frühstücksangebot mit Gipfeli, Birchermüesli und leckeren Pancakes. Adresse:

Bremgartnerstrasse 3a, 8953 Dietikon Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr

Mittwoch und Donnerstag 14 bis 17 Uhr

Freitag bis Sonntag geschlossen

Angel Café Dietikon Im Angel Café im Zentrum fällt sofort die auffällige pinke Einrichtung ins Auge. Die Wände sind mit pinken Rosen verziert, die Stühle sind pink und flauschig, und sogar die Leuchtbuchstaben sind pink. Das Café hebt sich zudem durch das türkische Angebot von der Konkurrenz ab. So gibt es im Angel Café neben Standardkaffee, Softgetränken und Bier auch speziellen türkischen Kaffee und Gerichte wie Toast mit verschiedenen Beilagen. Adresse:

Bahnhofplatz 18, 8953 Dietikon Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Chrüzi-Kafi Das Chrüzi-Kafi ist ideal für Familien mit Kindern. Es gibt einen grossen Aussenbereich direkt neben dem Spielplatz der Freizeitanlage Chrüzacher. Der Innenbereich ist auch an Tagen geöffnet, an denen das Café nicht bedient wird. Es gibt eine Kaffeemaschine und auf dem Areal findet man zudem einen Selecta-Automaten. Für Familien gibt es im Café verschiedenste Spiele, um sich die Zeit zu vertreiben. Während der bedienten Öffnungszeiten werden im Café auch Gipfeli, Glace und selbst gemachter Kuchen angeboten. Adresse:

Holzmattstrasse 6, 8953 Dietikon Bediente Öffnungszeiten:

Jeweils am Mittwoch, Samstag, Sonntag:

von 14.30 bis 17.30 Uhr (April bis Oktober)

14 bis 17 Uhr (November bis März)

Am Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr Selbstbedienung:

Montag, Dienstag, Donnerstag: von 9 bis 17 Uhr

Mittwoch: von 9 bis 14 Uhr

Freitag: von 11.30 bis 17 Uhr

Café-Konditorei Damaskus Die orientalische Atmosphäre kommt im Café Damaskus nicht nur in den Spezialitäten, sondern auch im Ambiente und dem passenden orientalischen Geschirr zum Ausdruck. Es erwartet Sie eine verlockende Auswahl an arabischem Kaffee und orientalischen Süssigkeiten, darunter vielfältige Variationen der berühmten Baklava. Neben Geburtstagstorten und frischem Brot bietet das Café auch belegte Brötchen. Zum Trinken gibt es arabischen Kaffee und Tee. Adresse:

Badenerstrasse 27, 8953 Dietikon Öffnungszeiten:

Montag geschlossen

Dienstag bis Freitag von 10 bis 22.30 Uhr

Samstag und Sonntag von 10 bis 23.30 Uhr

5 Bilder 5 Bilder Die gemütliche Atmosphäre und das kostenfreie WLAN machen das Café zu einem attraktiven Arbeitsplatz. Dionne Kauf

Mit seinem modernen Ambiente und dem warmen Licht im Café ist das «Fredy dä Beck» in Schlieren der ideale Ort zum Verweilen und Geniessen. Das kostenfreie WLAN macht es zudem attraktiv für alle, die eine angenehme Arbeitsatmosphäre suchen.

Das Selbstbedienungscafé bietet feine Snacks, Süsses, täglich frisch zubereitete Bio-Salate, Sandwiches und Focaccias. Besonders ist dabei, dass auch vegane Alternativen angeboten werden. Ergänzt wird das breite Angebot mit diversen heissen und kalten Getränken.

Das Café befindet sich an der Bahnhofsstrasse 2 in Schlieren. Unter der Woche von Montag bis Freitag ist es von 6 bis 18.30 Uhr geöffnet. Von Juli bis Oktober stehen die Türen samstags von 7 bis 13 Uhr offen. Von November bis Juli ist das Café an Samstagen von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist das Café geschlossen.

Bistro Backstein Das Bistro Backstein befindet sich direkt neben dem Eingang des Fachcenters Bauhaus. Es ist die ideale Wahl für alle, die vor oder nach dem Baumarkt-Einkauf eine Tasse Kaffee geniessen möchten. Nebst Kaffee und Tee bietet das Bistro Gipfeli, Sandwiches, Mittagsmenüs und süsse Leckereien an. Adresse:

Rietbachstrasse 13, 8952 Schlieren Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr

Freitag von 7 bis 20 Uhr

Samstag von 8 bis 17 Uhr

Sonntag geschlossen

Bäckerei HIESTAND Schlieren Das Bistro ist sehr geräumig und modern eingerichtet. Wer gerne beim Geniessen an der frischen Luft sitzt, kann dies auf der grossen Terrasse des Bistros tun. Das Angebot ist gross und reicht von süssen Backwaren und Glaces über Salatbuffet und Sandwiches bis hin zu Kaffee, Tee und Softgetränken. Adresse:

Industriestrasse 19, 8952 Schlieren Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 6 bis 16 Uhr

Samstag und Sonntag geschlossen

Moser’s Backparadies Das kleine Café im Einkaufszentrum Lilie in Schlieren eignet sich bestens für einen Kaffee vor oder nach dem Einkauf. Es ist jedoch nicht besonders gross. An vier kleinen Tischen kann man süsse Backwaren oder einen herzhaften Snack wie ein Hot Panini oder ein Sandwich essen. Adresse:

Lilie Shoppingpoint

Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.30 Uhr

Samstag von 7.30 bis 17.00 Uhr

Sonntag geschlossen

2 Bilder 2 Bilder Im Wartebereich des Bahnhofs wurden drei kleine Tische aufgestellt. Dionne Kauf

Das «Kafi offen» befindet sich im Wartebereich des Bahnhofs Uitikon-Waldegg. An drei kleinen Tischen lässt sich konsumieren. Man kann seinen Kaffee aber auch im Becher mitnehmen. Leider gibt es keinen eigentlichen Innenraum, in den man sich niederlassen kann, doch dank Kissen und Decken kann man es sich auch bei kühleren Temperaturen gemütlich machen.

Das Aushängeschild des «Kafi offen» ist der hauseigene Kaffee des Gastgebers Pino Gaudio, der mit kleinen Pralinen und einem Glas Wasser serviert wird. Daneben gibt es auch süsse und salzige Snacks, Glaces und Apéro-Getränke.

Montags ist das Café durchgehend geschlossen. Von Dienstag bis Sonntag wird man ganztags bedient. Das Café hat jedoch keine fixen Öffnungszeiten.

Mimi’s Home Mit drei gemütlichen Tischen im Freien lädt das Café zum Geniessen ein. Es ist Bestandteil der Geschenkboutique «Mimi’s Home». Auf der Getränkekarte findet man eine Auswahl an Kaffee, Softdrinks und erfrischenden Aperitifs. Für jene, die Lust auf etwas Süsses haben, bietet das Café ausserdem verschiedene Glacesorten an. Die Boutique wird im Herbst ihren Standort wechseln und in neue Räumlichkeiten nach Urdorf ziehen. Der Laden wie auch das Café werden vergrössert. Alle Infos zum Umzug finden Sie auf der Internetseite Mimi's Home. Adresse:

Zürcherstrasse 58, 8142 Uitikon Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag geschlossen

Mittwoch von 14 bis 18

Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr, 14 bis 18 Uhr

Samstag von 10 bis 16 Uhr

Sonntag geschlossen

Bode – Bäckerei & Konditorei Die Bäckerei Bode befindet sich mitten in Uitikon. Sitzplätze findet man sowohl im Innern, in Form einer kleinen Sitzecke, wie auch im Aussenbereich des Cafés. Die Auswahl reicht von Wähen über Kleingebäck bis hin zu Brötchen und Birchermüesli. Adresse:

Zürcherstrasse 46, 8142 Uitikon Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 5.30 bis 18.30 Uhr

Samstag von 5.30 bis 13 Uhr

Sonntag geschlossen

4 Bilder 4 Bilder Bei schlechtem Wetter kann man es sich im Innern des Cafés gemütlich machen. Dionne Kauf

Man findet das Bistro Spitzacker im Herzen des gleichnamigen Shopping-Centers in Urdorf. Es ist eine gute Gelegenheit für einen Kaffee vor oder nach dem Einkauf. Die Gäste haben die Möglichkeit, ihren Kaffee ganz nach ihren Vorlieben entweder im lichtdurchfluteten Innenhof oder im Café-Innenraum zu trinken.

Das Bistro bietet eine Vielfalt an Snacks wie beispielsweise Flammkuchen oder Wienerli mit Brot. Ausserdem werden unter der Woche verschiedene Mittagsmenüs angeboten. Doch auch jene, die sich etwas Süsses gönnen möchten, werden fündig. Die Gäste können aus verschiedenen Kuchen und Torten auswählen. In den Sommermonaten gibt's ausserdem Glace.

Das Zentrum Spitzacker befindet sich an der Birmensdorferstrasse 87 in Urdorf. Geöffnet ist das Café-Bistro Spitzacker von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 22 Uhr. Sonntags ist das Bistro geschlossen.

3 Bilder 3 Bilder Der grosse Innenraum bieten Platz für viele Café-Geniesser. Dionne Kauf

Die Bode Bäckerei erwartet Sie im Ortszentrum von Birmensdorf. Der gemütliche Innenbereich ist in ein warmes Licht getaucht und lädt zum Entspannen ein. Wer seinen Kaffee lieber an der frischen Luft geniesst, kann sich im Aussenbereich des Cafés niederlassen.

Von Kaffee bis hin zu verlockender Patisserie und Kuchen bietet die Bode Bäckerei eine breite Auswahl an Leckereien. Eine Besonderheit: Die Bäckerei, die an mehreren Standorten zu finden ist, entwirft für jede ihrer Filialen spezielle Backwaren. Für Birmensdorf sind dies beispielsweise gebackene Reppischfischli und Birmensdorferli. Nebst frischem Brot und Schokoladentruffes gibt es über Mittag auch Wähen, Schinkengipfeli und Wienerli im Teig. Ausserdem wird im Café süsser und salziger Flammkuchen angeboten.

Man findet die Bäckerei an der Zürcherstrasse 11 in Birmensdorf. Das Café ist montags bis freitags von 6.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Samstag ist das Café von 6.30 bis 16 Uhr offen. Sonntags ist die Bode Bäckerei jeweils geschlossen.

5 Bilder 5 Bilder Die grossen Lampen lassen das Café in einem warmen Licht erstrahlen. Dionne Kauf

Die Bäckerei-Konditorei Frei empfängt ihre Gäste in einem «industriellen chic»-Ambiente, welches durch eine markante Backsteinwand als Blickfang und einer Kombination aus Holztischen und Holzstühlen in schwarz und weiss zum Ausdruck kommt. Das warme Licht schafft eine gemütliche Atmosphäre für entspannte Stunden. Das Café Frei hat auch an die Kleinen gedacht. Im hinteren Teil des Raumes sorgt eine Spielecke dafür, dass die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen. Für sonnige Tage stehen ausserdem Tische im Freien vor dem Café bereit.

Wer zum Kaffee eine süsse Leckerei geniessen möchte, wird im Café der Bäckerei-Konditorei Frei in Geroldswil definitiv fündig. Selbstgemachte Kuchen und Wähen warten darauf, von der Kundschaft probiert zu werden. Auch Glace-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Im Café gibt es eine grosse Auswahl an Mövenpick Glaces. Wer es eher herzhaft mag, kann sich ein Schinkengipfeli, Chäschüechli oder eine salzige Wähe zu Gemüte führen. Auch jene, die lieber «aperölen» statt «käffelen» werden fündig. Das Café hat eine Karte mit Sommerdrinks wie Apérol Spritz oder Hugo.

Man findet das Café an der Poststrasse 4 in Geroldswil. Unter der Woche sehen die Öffnungszeiten wie folgt aus: Montag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr. Am Samstag ist das Café von 7 bis 17 Uhr offen. Auch sonntags hat die Bäckerei Frei geöffnet, nämlich von 8 bis 12 Uhr.

6 Bilder 6 Bilder Durch die grossen Fenster dringt viel Licht ins modern eingerichtete Café. Dionne Kauf

Im Café Limmatbeck erwartet die Gäste ein modernes Ambiente. Die Sitzecke ist mit Sofas aus alten Paletten gestaltet. Diverse Pflanzen, die überall im Café zu finden sind, lockern die Einrichtung auf. In der Mitte des Raumes findet sich ein erhöhter Tisch mit Stühlen, der zum Verweilen einlädt. Gleich neben dem Eingang findet man Sitzplätze, von denen neugierige Café-Besucher das Geschehen auf der Strasse beobachten können. Grosse Fensterflächen sorgen im Café Limmatbeck für eine lichtdurchflutete Atmosphäre, und auf der Terrasse im Freien stehen zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung.

Hausgemachte Kuchen, Wähen, Cremeschnitten und eine der Spezialitäten des Cafés, der Gugelhopf, zieren die Auslage des Limmatbecks. Daneben findet man auch allerlei Herzhaftes, beispielsweise Sandwiches oder Gipfeli. Zum Trinken gibt es Kaffee, Tee und für alle, die es fruchtig mögen, frische Smoothies.

Den Limmatbeck findet man an der Zürcherstrasse 131 in Oberengstringen. Von Montag bis Freitag ist das Café von 6 bis 18.30 Uhr geöffnet. Auch am Wochenende stehen die Türen des Limmatbecks offen: am Samstag von 6 bis 13.30 Uhr und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr.

5 Bilder 5 Bilder Im hinteren Teil des Ladens befindet sich eine Sitzecke. Dionne Kauf

Die Café-Lounge befindet sich inmitten des Boutique-Ladens Petit Filou. Ein grosses Sofa zwischen den Geschenkartikeln lädt dazu ein, sich in gemütlicher Atmosphäre niederzulassen. Der Raum wird von natürlichem Licht durchflutet und verströmt eine angenehme Ruhe. In der Boutique findet man nebst Geschenkartikeln auch eine Auswahl an Second-Hand-Kleidungsstücken. Daher bietet sich die Café-Lounge auch ideal als Zwischenstopp während des Anprobierens an. Abgesehen von den Sitzplätzen im Innenbereich stehen draussen weitere Gelegenheiten zum Verweilen zur Verfügung.

Neben Kaffee serviert das Café auch verschiedene Teesorten, Chai und Prosecco. Als Summer Special wird zudem selbst gemachter Eistee und Apérol Spritz angeboten. Morgens stehen frische Gipfeli, selbstgemachte Kuchen und Wähen zum Verzehr bereit. Für die Kleinen gibt’s Gratis-Sirup und eine gemütliche Spielecke.

Die Boutique befindet sich an der Bergstrasse 24 in Bergdietikon. Montags und sonntags ist die Boutique geschlossen. Dienstags sehen die Öffnungszeiten wie folgt aus: 9 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr. Am Mittwoch ist das Petit Filou morgens von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Am Donnerstag und Freitag ist die Boutique von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr offen. Auch samstags ist der Laden geöffnet, von 10 bis 14 Uhr.

4 Bilder 4 Bilder Die Tische im Aussenbereich des Cafés laden zum Verweilen an der frischen Luft ein. Dionne Kauf

Das Café Wüst präsentiert sich in einem schlichten und einheitlichen Stil. Die Holztische und -stühle mit braunen Ledersitzpolstern prägen das Gesamtbild des Cafés. Eine grosszügige Fensterfront lässt viel Tageslicht in den Raum strömen und schafft eine helle und freundliche Atmosphäre. Ausserhalb des Cafés stehen zahlreiche Sitzgelegenheiten zur Verfügung, und hinter dem Café bietet ein Spielplatz den Kindern die Möglichkeit, sich zu vergnügen.

Ob für ein entspanntes Frühstück, einen leichten Mittagssnack oder eine gemütliche Kaffeepause – im Café Wüst findet jeder Gast etwas nach seinem Geschmack. Will man beispielsweise etwas Süsses zum Kaffee, hat man die Qual der Wahl zwischen Erdbeertörtli, Spitzbueben, Nussgipfel und vielem mehr. Wer mehr auf Herzhaftes steht, kann sich beispielsweise für ein Sandwich, Canapé oder ein Stück Pizza entscheiden.

Das Café befindet sich an der Unteren Bergstrasse 8 in Unterengstringen. Unter der Woche ist es von 6 bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags wird man von 7 bis 17 Uhr und sonntags von 7.30 bis 17 Uhr bedient.