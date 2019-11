Bussen für Fahren ohne Licht

Die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf hat am Mittwochmorgen an der Wiesenstrasse und der Güterstrasse in Schlieren Kontrollen vorgenommen. Wie sie mitteilt, sei ein Hauptaugenmerk auf die Beleuchtung der Fahrzeuge, vor allem bei Trottinetten und Velos, gelegt worden. Insgesamt wurden sechs Ordnungsbussen ausgesprochen wegen fehlenden Lichts bei Velos. Drei Fahrzeuge wurden beanstandet und ein Schüler muss zur Nacherziehung in den Verkehrsunterricht. Vor Ort wurden durch die fünf Polizisten 18 Klemmlichter und 50 Broschüren mit Reflektoren abgegeben. (liz)