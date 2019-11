Brennende Küche wird von den Feuerleuten gelöscht —sie beeindrucken bei der Hauptübung

Im Geroldswiler Zentrum ist an diesem Samstagnachmittag einiges los. In eine Uniform gekleidet darf Sophie unter Anleitung mit dem hydraulischen Spreizer und der Schere vor dem Feuerwehrdepot ein Schrottauto zerlegen. Derweil hat sich beim Kreisel im Zentrum ein gravierender Velounfall ereignet. In einer aufwendigen Aktion wird der Verunfallte gerettet.

Die Hauptübung der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil ist in vollem Gang. Fachmännisch kommentiert Kommandant Reto Zwick aus der Distanz das Geschehen. Um 15 Uhr wird zum Fussballplatz im Werd nahe der Autobahn disloziert.

«Das Bühnenbild, das wir hier haben, ist nicht symptomatisch für die Feuerwehr, sondern das Feuer, das wir heute inszenieren, geschieht in Feuerwehruniform», sagt Ausbildungschef Daniel Peter zu Beginn der Löschaktion im Werd. Denn normalerweise seien Feuerwehrleute nicht als Brandstifter unterwegs. Dies sei heute eine grosse Ausnahme.