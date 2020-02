Auf der Bahnstrecke zwischen Lenzburg und Zürich Hauptbahnhof ist es am Mittwochmorgen zu einer Störung gekommen. Zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon ist der Verkehr beeinträchtigt, wie die SBB mitteilen. Grund dafür sei ein Brand in Gleisnähe. Die Fernverkehrszüge IC 5 und IR 17 fallen zwischen Olten und Zürich HB aus. Die Züge IC 1 und IC 8 halten ausserordentlich in Olten. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis 8 Uhr. (mwa)