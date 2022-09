Hoher Sachschaden nach Feuer in Dietiker Restaurant und in Weisslinger Garage

In der Nacht auf Dienstag sowie am Montagabend ist es in der Stadt Dietikon und in der Gemeinde Weisslingen zu zwei Bränden gekommen: Dabei entstanden gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich zwar hohe Sachschäden, verletzt wurde aber niemand.