Schlieren «Ein Stapi mit Herz im Dorf»: Bürgerliche unterstützen Beat Kilchenmann auch im zweiten Wahlgang Am 15. Mai wählt das Volk von Schlieren seinen Stadtpräsidenten. Die Bürgerlichen Parteien erinnern nun daran, dass Beat Kilchenmann (SVP) aus ihrer Sicht der richtige Mann für das Amt ist.

Beat Kilchenmann (SVP) wurde am 13. Februar in den Stadtrat von Schlieren gewählt. Ob er auch Stadtpräsident wird, wird sich am 15. Mai zeigen. zvg

Die Bürgerlichen Parteien Schlieren (BPS) – dazu gehören Mitte, EVP, FDP und SVP – schlagen für den zweiten Wahlgang der Stadtpräsidiumswahl am 15. Mai erneut Beat Kilchenmann (SVP) vor, wie sie mitteilen. Kilchenmann, bisher Mitglied im Gemeindeparlament, war am 13. Februar neu in den Stadtrat gewählt worden und hatte bei der Stadtpräsidiumswahl nur rund 190 Stimmen Rückstand auf den aktuellen Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP).

Markus Bärtschiger (SP) ist der bisherige Stadtpräsident. Am 13. Februar schaffte er das absolute Mehr nicht. Auch am 15. Mai wird er nun zur Wahl antreten. Severin Bigler

Die BPS schreiben nun, dass der knappe Rückstand beweise, dass Kilchenmann das Amt durchaus zugetraut werde. Sie verweisen auch darauf, dass über 400 Stimmen an Vereinzelte gingen. Die BPS interpretieren die rund 20 Prozent Fremdstimmen so, dass das Volk unzufrieden sei mit der aktuellen Führung des Stadtrats und dass es Veränderung wünsche.

Mit Kilchenmann habe man eine Persönlichkeit, die sich «mit Respekt, grossem Engagement und Freude den Anliegen der Schlieremer Be­völkerung annehmen» werde. Kilchenmanns berufliche Tätigkeiten seien Ausdruck einer gelebten Miliztätigkeit, die aber genug Zeit für ein Amt als Stadtpräsident zulasse. Er würde «mit grosser Freude die Herausforderungen als ‹Stadtvater› annehmen».

Dass er das könne, habe er mit seiner langjährigen politischen Karriere bewiesen und das Volk habe ihn ja bereits als Stadtrat gewählt. Die BPS schreiben:

«Die Bevölkerung von Schlieren hat Anrecht auf einen Stapi mit Herz im Dorf. Das ist Beat Kilchenmann.»