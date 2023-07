Dietikon Blumen Kuhny an der Kirchstrasse wurde geschlossen – nun kommt die nächste Generation mit einem neuen Geschäft An der Kirchstrasse 5 laufen zurzeit Umbauarbeiten. Das Blumengeschäft Kuhny wird in eine Podologie-Praxis umgebaut.

Das Blumengeschäft Kuhny an der Kirchstrasse 5 in Dietikon wird zurzeit in eine Podologie-Praxis umgebaut. Bild: David Egger (21. Juli. 2023)

Jahrelang kauften viele Dietikerinnen und Dietiker Blumensträusse bei Blumen Kuhny an der geschichtsträchtigen Kirchstrasse in Dietikon. Doch bei der Hausnummer 5, wo lange Zeit das Reich von Charlotte Kuhny war, sieht der Passant keine Blumen im Schaufenster, sondern einfach nur eine weisse Wand. Das Schild von der Mario Casanova AG auf der Eingangstür macht definitiv klar: Hier laufen gerade Umbauarbeiten. Aber was für welche?

Ein Blick ins Handelsregister zeigt: Im Juni wurde in Dietikon eine Firma neu eingetragen. Sie heisst Podologie Kuhny GmbH. Geschäftsführerin ist die 28-jährige Marina Kuhny. Diese hat unter www.podologiekuhny.chbereits eine Website aufgeschaltet und dort steht: Die Eröffnung des neuen Geschäfts an der Kirchstrasse erfolgt am 4. September. Gefeiert wird das nachträglich mit einem Eröffnungsapéro am 9. September zwischen 11 und 15 Uhr. Und damit rund 16 Jahre nachdem der Eröffnungsapéro für Charlotte Kuhnys Geschäft Blumen Kuhny stattgefunden hat.

Die Podologin Marina Kuhny ist in ihrem Wohnort Dietikon keine Unbekannte, so arbeitet sie seit letztem Jahr als selbstständige Podologin im Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon. Die Ausbildung zur Podologin EFZ hat sie laut Website 2014 abgeschlossen, die Höhere Fachschule 2021. Und nun also die eigene Praxis.