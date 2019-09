Eine idyllische Szenerie bot sich am Sonntagnachmittag entlang des rechten Limmatufers: Farbige Laubblätter verzierten den Uferweg, die Herbstsonne glitzerte auf dem Wasser, wo ein Boot trieb. Unter der Unterführung am Limmatuferweg in Oetwil musizierte der mitreissende Oriental-Gypsy-Cocktail von Ssassa.

Ssassa – bestehend aus dem mazedonischen Trompeter Denis Zekirov, seinem Sohn Mecid an der Trommel, dem türkischen Perkussionist Kadir Erdogan und dem Saitenspezialist Christian Fotsch – sangen am Limmatufer in drei verschiedenen Sprachen: serbisch, portugiesisch und albanisch. Unter den Zuhörern befand sich auch der Oetwiler alt Gemeindepräsident Paul Studer: «Die orientalische Musik hat einen mitreissenden Rhythmus, die die Band mit einfachen Mitteln erzeugte», sagte der 75-Jährige. Auch die Akustik unter der Brücke gefiel Studer besonders gut.

Dem Fluss weiter südöstlich folgend, kamen Limmattalerinnen und Limmattaler bei der Sportanlage Werd in Geroldswil in den Genuss afghanischer Musik. Sänger Ali Rahimi spielte auf dem zweisaitigen Zupfinstrument Dambura. Begleitet wurde er von Rahim Rahimi mit der Trommel. In seiner Heimat durfte Rahimi aus religiösen Gründen keine Musik spielen. «Meine Musikstücke handeln meistens von meiner Heimat oder Liebe», verriet Rahimi, der seit fünf Jahren in der Schweiz lebt. Die «Klangblitze» an der Limmat waren Teil des Projekts Klangteppich Limmattal: Kleine musikalische und tänzerische Darbietungen belebten am Wochenende das ganze Limmattal zwischen Zürich und Baden. Für das Projekt, das im Rahmen der Zwischenschau «Regionale 2025 auf Tour» stattfand, wurde eigens der Verein Klangteppich gegründet. Mit der ersten von zwei Zwischenschauen will der Verein Regionale Projektschau Limmattal mit diversen Anlässen und Projekten die Attraktivität des Limmattals hervorheben und bereits auf seine grosse Projektschau im Jahr 2025 hinweisen. (cel)