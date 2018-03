Was hatten Sie für Erwartungen an diesen Roman?

Überhaupt keine, ich brauchte einfach Lesestoff. Ich war dann sehr positiv überrascht.

Worum geht es denn in dieser Geschichte?

Im Roman «Das also ist mein Leben» geht es um Charlie und sein erstes Jahr an der Highschool. Er schlägt sich, wie alle anderen auch, mit typischen Jugendproblemen herum: Freunde, Liebe, Familie und so weiter. Doch in Briefen, die er einem unbekannten Freund schreibt, zeigt Charlie seine einzigartige Art, die Welt wahrzunehmen. Er schreibt darüber, wie er seine neuen Freunde, das Geschwisterpaar Sam und Patrik, kennen gelernt hat und wie diese ihm zeigen, dass es noch viel zu erleben gibt. Man erfährt von den traumatischen Erlebnissen, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er ist. Er zeigt uns, wie er mit seiner, man könnte fast schon sagen, merkwürdigen Art, seinen Platz in der Welt zu finden versucht. Meiner Meinung nach ist «Das also ist mein Leben» eine tiefgründige Coming-of-Age-Geschichte, die einen über das eigene Leben nachdenken lässt.

Wem würden Sie diesen Roman empfehlen?

Allen Jugendlichen, bei denen etwas Neues anfängt, also Lehranfängern und überhaupt Jugendlichen in der Pubertät. Der Roman spricht viele Probleme an, die einem in der Pubertät begegnen. Meine Mutter hat das Buch auch gelesen und sie findet es auch für Eltern sehr empfehlenswert; es fördert das Verständnis für Jugendliche in der Pubertät. Die Geschichte wurde übrigens auch verfilmt, mit Emma Watson und Logan Lerman in den Hauptrollen; der Titel des Films lautet «Vielleicht lieber morgen». Ich fand den Film wirklich gut gemacht, er hat mir gefallen, obwohl im Buch natürlich viele Details enthalten sind, die im Film nicht erwähnt werden.

Stephen Chbosky: «Das ist also mein Leben»

Im Original: «Perks of being a Wallflower»

Heyne-Verlag, 2011.