«Es ist einfach wunderschön, wenn der Geschmack und das Flair der alten Eisenbahnzeit wieder auflebt», sagte Patrick Bigler vom Schlieremer Wagi-Museum nach der ersten Fahrt mit dem Schlierefäscht-Express am Samstagmorgen. In der alten Zeit war Schlieren meistens mitgemeint, wenn man von den SBB sprach.

Grund dafür sind die Einheitswagen I, welche die SBB und die Wagonsfabrik entwickelten und die zigfach in Schlieren – und unter Lizenz an anderen Standorten – produziert wurden. 1955 wurde der erste Prototyp hergestellt. Die Wagen trugen den Namen der Stadt auch ins Ausland: In Österreich waren die Einheitswagen I nämlich als Schlierenwagen bekannt und für die ÖBB im Einsatz.

Acht solche in Schlieren produzierte Wagen umfasst der Schlierefäscht-Express, der diesen Samstag und Sonntag unterwegs war und auch am Mittwoch und nächstes Wochenende wieder fährt. Bereitgestellt wurden die Wagen vom Verein DSF Koblenz, vom Schaffhauser Club BM 22-70 und vom in Brugg stationierten Verein Mikado 1244.