Birmensdorf/Spreitenbach Dieses Birmensdorfer Ehepaar hat den grössten Klemmbaustein-Laden in der Schweiz eröffnet Stefan und Jacqueline Denzler aus Birmensdorf haben ihre Firma von Birmensdorf nach Spreitenbach gezügelt und dort auch das neue «Brickshouse» eröffnet – die beiden Inhaber erklären die Faszination Klemmbausteine.

Die Eigentümer von «Brickshouse»: Stefan und Jacqueline Denzler stehen vor ihrer einzigartigen Brickbar.Bild: Jeanine Kemper Jeanine Kemper

Beim Betreten des neu eröffneten «Brickshouse»-Ladens in Spreitenbach treten die Kunden in eine Welt voller bunter Möglichkeiten. Von allen Seiten lachen einem farbige Klemmbausteine entgegen, zusammengebaut zu Sehenswürdigkeiten, Autos, Tieren, Schlössern, Booten und vielem mehr. Der Fantasie und der Kreativität scheinen hier keine Grenzen gesetzt.

«Es hat sehr lange gedauert, all die Ausstellungsstücke zusammenzubauen»,

sagt die 39-jährige Birmensdorferin Jaqueline Denzler, die in Birmensdorf aufgewachsen ist, und schmunzelt. Ihr 43-jähriger Ehemann Stefan Denzler nickt zustimmend. Sie sind die Inhaber von «Brickshouse», dem grössten Geschäft für alternative Klemmbausteine in der Schweiz.

Doch was sind Klemmbausteine genau? Klemmbaustein ist ein Überbegriff für Bausteine mit Noppen, die aus ABS-Kunststoff bestehen. Sie können zusammengefügt werden und halten dann selbstständig im Verbund.

Lego-Steine sind nicht die einzigen auf dem Markt

Der berühmteste Vertreter von Klemmbausteinen dürfte Lego sein. Daneben gibt es viele andere Hersteller, deren Steine alle untereinander kompatibel sind. Denzlers führen seit Jahren den Online-Shop www.meinespielwaren.ch respektive die housebox.ch GmbH, bei der man unter anderem auch via den Online-Giganten Galaxus bestellen kann. Den Firmensitz haben Denzlers nun von der Weissenbrunnenstrasse in Birmensdorf nach Spreitenbach an die Güterstrasse verlegt, ebenso den Sitz der Ende 2021 neu gegründeten Brickshouse GmbH. Die Firma von Denzlers ist insbesondere im Grosshandel tätig und beliefert andere Firmen und Spielwarenfachgeschäfte mit Klemmbausteinen.

Warum die Firma von Birmensdorf nach Spreitenbach gezogen ist

In der Schweiz ist sie die Generalvertretung für vier Marken: Wange, Qman, Q-Bricks und Cada. «Brickshouse» setzt auf alternative Klemmbausteine. Der Grund für den Umzug von Birmensdorf nach Spreitenbach sei, dass sie einen Showroom und Laden haben wollten. Im Showroom können die Händler die Sets, die mehrere tausend Steine beinhalten können, aufgebaut sehen. Der Laden ist aber auch für alle anderen Kunden geöffnet.

In ihrer Kundschaft sind alle Altersgruppen vertreten: Manche Klemmbausteine-Sets sind für Kinder ab drei Jahren geeignet. Ihr ältester Kunde sei 93 Jahre alt. Viele Erwachsene würden den Weg in ihr Geschäft finden. «Es gibt Sets mit grossen Technik-Segmenten und vielen Teilen», sagt Jaqueline Denzler. Bei Cada zum Beispiel könnten viele Fahrzeuge motorisiert ­werden, dafür braucht es aber Erfahrung.

Die Faszination von Klemmbausteinen erklären die Eigentümer damit, dass es keine Grenzen gebe. Dafür haben sie auch eine Brickbar – eine riesige Auswahl an Klemmbausteinen in vielen Farben und Grössen.

«Die Kunden können so auch mit ihren eigenen Ideen zu uns kommen und die passenden Steine kaufen»,

sagt Stefan Denzler. Die Klemmbaustein-Szene sei in der Schweiz zwar schon recht gross, bisher gab es aber noch keinen Treffpunkt. Mit der Eröffnung ihres «Brickshouse»-Ladens in Spreitenbach ändere sich das nun.

Ladeneröffnung war ein Erfolg

Dennoch haben Jaqueline und Stefan Denzler mit ein wenig Vorbehalt auf die Eröffnung geblickt. «Schliesslich waren wir positiv überrascht», sagt Jaqueline Denzler. Am vorletzten Samstag, am Tag nach der Eröffnung, seien sie regelrecht überrannt worden. Stefan Denzler stimmt ihr zu: «Die Leute sind zum Teil stundenlang geblieben.»