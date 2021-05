Birmensdorf Auf nach La Palma: Die Familie des 4000. Birmensdorfers wanderte vor über 20 Jahren aus 1979 wurde Remo Eppelsheimer als 4000. Einwohner Birmensdorfs registriert. Inzwischen ist die Gemeinde um 3000 Einwohner gewachsen. Eppelsheimer dagegen wanderte mit seiner Familie 1990 auf die Kanarischen Inseln aus. Gut 42 Jahre später blickt die Familie zurück.

Anfang Februar begrüsste die Gemeinde Birmensdorf ihre 7000. Einwohnerin. Herbert «Heriberto» und Genoveva «Vevi» Eppelsheimer verfolgten die Nachricht aus dem fernen La Palma mit grossem Interesse. Denn ihr Sohn Remo wurde am 30. April 1979 als 4000. Birmensdorfer geboren. In den letzten 42 Jahren hat sich nicht nur Birmensdorf stark gewandelt, auch für die Familie Eppelsheimer war es eine spannende und bewegte Zeit.

Der ausgebildete Forstwart Herbert Eppelsheimer kam 1969 von Elgg nach Birmensdorf. «Durch eine Empfehlung von Heiri Bickel aus Birmensdorf bin ich an die damalige Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) gekommen und habe Birmensdorf als aktives Bauern- und Gewerblerdorf kennen gelernt», erinnert er sich. Inzwischen ist aus der EAFV die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) geworden.

Seine spätere Frau Vevi zog 1973 zu ihm nach Birmensdorf. Ab 1974 begann Eppelsheimer, als Gartenbauer zu arbeiten:

«Der Gewerbeverein, die Feuerwehr und die Auftraggeber haben uns in ihr Dorfleben herzlich aufgenommen.»

Der eigene Hof in Birmensdorf und der 4000. Einwohner

Es folgte die Erfüllung eines Traums: 1978 zogen Herbert und Vevi Eppelsheimer mit Sohn Yves auf den Hof Rörlen in Birmensdorf. Hier waren Ziegen, Schafe, Enten, Hühner, Hunde und ein Pony anzutreffen. «Bereits als Bube war ich in meiner Freizeit immer bei den Bauern», erzählt Eppelsheimer. Er sei in Elgg unter anderem auch als Pferdebegleiter mit der Reitermusik Elgg und Paul Weier unterwegs gewesen, die internationale Bekanntheit erlangten.

Nach der Geburt von Remo 1979 gratulierten Gemeindepräsident Franz Lipp und Gemeindeschreiber Rudolf Jetter der Familie mit einem Blumenstrauss und einem Zehn-Franken-Goldstück. Remo Eppelsheimer war sich als Kind durchaus bewusst, dass er der 4000. Einwohner von Birmensdorf war. «Meine Eltern haben das immer wieder erzählt», sagt er. Nur ein Jahr später erblickte sein Bruder Mario das Licht der Welt.

Der Vater war ab 1985 verantwortlich für den Betrieb der regionalen Kompostieranlage in Wettswil, an der sich auch Aesch, Birmensdorf, Bonstetten und Uitikon beteiligten. Das «Limmattaler Tagblatt» bezeichnete «die erste regionale Deponie für wiederverwendbare organische Abfälle im Kanton Zürich» damals als Pionierleistung.

Der zunehmende Verkehr bereitete der Familie Sorgen

Währenddessen wuchs Birmensdorf, der Verkehr nahm stetig zu. Das bereitete Vevi Eppelsheimer auch Sorgen, weil der Schulweg ihrer drei Söhne über die Strasse führte. Bei ihrem Mann machten sich zudem gesundheitliche Probleme bemerkbar. Eine Veränderung musste her. Über ein Zeitungsinserat wurde sie aufmerksam auf ein Haus auf La Palma, das zu den Kanarischen Inseln gehört. Herbert Eppelsheimer flog hin und war von der Insel und der Lebensweise sofort begeistert. Bei den gemeinsamen Ferien fanden auch die Söhne Gefallen an der Insel.

Am 1. Juli 1990 zog es die fünfköpfige Familie in die Ferne: In San Isidro in der Gemeinde Breña Alta liessen sie sich nieder. Der damals elfjährige Remo fand die Auswanderidee bereits in den Ferien vor Ort gut. Er sagt heute dazu:

«Die Insel hat uns super gefallen und auch nachher war das eine superschöne Zeit.»

Die Familie brachte viele Ideen aus der Schweizer Biolandwirtschaft mit. «Die sind aber nicht sofort aufgenommen worden, sondern 20 Jahre nachher von einem Palmero ‹erfunden› worden», meint Herbert. «Auch wenn wir seit 30 Jahren hier leben, sind wir immer noch Ausländer.» Und Ideen von einem Ausländer zu übernehmen, das gehe für viele Palmeros doch zu weit.

Herbert und Vevi Eppelsheimer bildeten sich innerhalb der biologischen Landwirtschaft stets weiter. Auf La Palma züchteten sie mit Hilfe ihrer Söhne weiterhin Ziegen, hielten Schafe, Hühner sowie Kaninchen und bauten Früchte und Gemüse an. Der Käse, den sie aus der Ziegenmilch herstellte, habe in den 1990er-Jahren mehrere Preise auf der Insel gewonnen, erinnert sich Vevi Eppelsheimer. Während 15 Jahren vertrat ihr Mann auch eine deutsche Firma, die Drahtschotterkörbe herstellte auf allen Kanarischen Inseln, und betreute diverse weitere Baufirmen.

Das Kulturgut der Insel ist ihnen ein Anliegen

Ab dem Ende der 1990er-Jahre bot die Familie auch Reisen an. In seinen Agrikultur-Reisen brachte Herbert Eppelsheimer den Teilnehmenden die landwirtschaftliche Seite von La Palma und anderen Inseln näher. Später organisierten Herbert und Vevi Eppelsheimer zudem erfolgreich Touren für die palmerische Musikgruppe Cuarto Son. Sie interpretiert traditionelle kubanische Musik und tourte unter anderem zweimal durch Kuba und die Schweiz. Ausserdem organisierten die beiden verschiedene Events rund um kubanische Musik, die auf La Palma wegen vieler kubanischer Einwanderer sehr präsent ist, gaben Tanzkurse und veranstalteten Salsa-Tanzabende.

Die drei Eppelsheimer-Söhne sind alle zumindest zeitweise wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Remo Eppelsheimer lebt seit 2012 mit seiner Frau und ihren zwei Kindern wieder in der Schweiz. «Für meine beiden Söhne war es schon ein wenig schwierig. Sie konnten kein Wort Deutsch», erklärt er. Es sei wie für ihn und seine Brüder gewesen, nachdem sie damals nach La Palma ausgewandert waren. Inzwischen sind die beiden 12 und 16 Jahre alt und in der Schweiz glücklich. Der Ältere hat eine Lehre als Gartenbauer begonnen und tritt damit in die Fussstapfen von Vater und Grossvater. Die Familie lebt in Suhr im Aargau. Remo Eppelsheimers Brüder Yves und Mario kehrten beide 2014 wegen des schlechten Arbeitsmarkts auf La Palma in die Schweiz zurück. Mario Eppelsheimer lebt seit 2019 aber wieder zufrieden auf La Palma.

Trauer um abgebrannten Bauernhof

Vevi und Herbert Eppelsheimer stehen nach wie vor mit Bekannten aus Birmensdorf in Kontakt. Er sei immer wieder gerne nach Birmensdorf zurückgekehrt, sagt Herbert Eppelsheimer. «Bei einem Besuch vor zwei Jahren hat es mir fast das Herz gebrochen, als ich den Rörlenhof in Schutt und Asche sah», sagt er. Der Bauernhof brannte im Mai 2018 ab.

Als ehemaliger Gartenbauer im Auftrag der Gemeinde kennt Eppelsheimer nach wie vor viele Pflanzen in Birmensdorf. «Geschmerzt hat mich auch, dass der Mammutbaum, den wir in den 80er-Jahren gegenüber dem Gemeindehaus gepflanzt haben, einem Wohnblock weichen musste», sagt er. Ihm sei klar, dass die 3000 zusätzlichen Einwohner Wohnraum benötigen. Dennoch bedauert das rasante Wachstum. «Gut ist, dass sich der Hauptverkehr nicht mehr durch Birmensdorf ergiesst», wirft er ein.

Inzwischen sind er und Vevi Eppelsheimer pensioniert und haben auf ihrem Hof nur noch wenige Tiere. Ihre Salsakurse haben sie wegen Covid-19 seit gut einem Jahr unterbrochen, aber sie fühlen sich auf La Palma immer noch wie im Paradies.