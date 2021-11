Die Stimmberechtigten der Gemeinden Birmensdorf, Aesch, Uitikon, Bonstetten, Stallikon und Wettswil haben am Abstimmungssonntag der Totalrevision der Statuten des Zweckverbands der Kläranlage Birmensdorf mit 93,7 Prozent Ja-Stimmenanteil zugestimmt. Das am 1. Januar 2018 in Kraft getretene neue Gemeindegesetz schreibt die Anpassung vor. Jetzt werden die Aufgaben und Finanzkompetenzen der Gemeindevorstände und des Verbandsvorstandes klar definiert. Und, wie im neuen Gewässerschutzgesetz vorgesehen, werden die Art und die Menge des Abwassers im Kostenteiler berücksichtigt. Die neuen Regelungen treten per 1. Januar 2022 in Kraft. (lue)