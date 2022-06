Birmensdorf/Aesch Die Kirchenpflege erhält eine höhere Entschädigung Die Kirchengemeindeversammlung der Reformierten Kirchengemeinde Birmensdorf-Aesch hat ein neues Entschädigungs- und Spesenreglement verabschiedet. Auch die Rechnung wurde genehmigt.

Am Sonntag wurde in Birmensdorf-Aesch unter anderem die Rechnungsprüfungskommission der Kirchengemeinde für 2022–2026 gewählt. Bruno Hutter

Die Reformierte Kirchengemeinde Birmensdorf-Aesch hat ein neues Entschädigungs- und Spesenreglement. An der kürzlich durchgeführten Kirchgemeindeversammlung haben die 26 anwesenden Stimmberechtigten das Reglement einstimmig genehmigt. Neu beläuft sich sich die Entschädigung der Kirchenpflege auf 40’000 Franken. Die Kirchenpflege teilt diesen Betrag selbstständig unter den Kirchenpflegerinnen und Kirchenpflegern sowie deren Resorts auf.

Die bisherige Entschädigung betrug 30’500 Franken. «Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an jedes Kirchenpflegemitglied und der Tatsache, dass sich diese Entschädigung für die Kirchenpflege doch am untersten Rand der umliegenden Gemeinden bewegt, sowie auch der Aufforderung der Landeskirche, doch möglichst eine angemessene Entschädigung für die Kirchenpflege zu entrichten, wurde der Gesamtbetrag auf 40’000 Franken erhöht», heisst es in der Weisung.

Ebenfalls einstimmig wurde die Jahresrechnung 2021 genehmigt. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 181'000 Franken. Dies entspricht einem besseren Resultat gegenüber dem Budget 2021 von insgesamt knapp 145’000 Franken.

Zum Schluss wurde noch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) für die Amtsperiode 2022–2026 gewählt. Dabei stellten sich vier Bisherige zur Wahl: Urs Schäppi (Birmensdorf), Elisabeth Schmotzer (Birmensdorf) Marcel Meier (Birmensdorf) und Andreas Eggenberger (Birmensdorf). Neu stellte sich Beat Schlund (Aesch) zur Wahl als Ersatz für den zurückgetretenen Heinz Baur (Birmensdorf). Sie alle wurden gewählt. Schäppi wurde als RPK-Präsident (bisher) wiedergewählt.