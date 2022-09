Birmensdorf und Aesch Grossaufmarsch an der Schulgemeindeversammlung: Klares Ja zum Projekt Dreifachturnhalle Die Sekundarschulgemeindeversammlung Birmensdorf-Aesch hat am Dienstagabend den Projektierungskredit für eine Dreifachturnhalle genehmigt. Das strittige Geschäft lockte weit mehr als 100 Personen an die Versammlung im Brüelmatt.

Die Idee: So wie das Gebäude rechts könnte die neue Turnhalle dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Die Dreifachturnhalle, die die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch bauen möchte, bewegt die Gemüter. So sehr, dass am Dienstagabend 171 Stimmberechtigte an die Schulgemeindeversammlung im Gemeindezentrum Brüelmatt gekommen sind. So viele waren es schon lange nicht mehr – letztmals kamen im Dezember 2019 über 100 Stimmberechtigte an die Sekundarschulgemeindeversammlung.

Eröffnung ist für 2026 vorgesehen

«Wieso? Wieso braucht es eine Dreifachturnhalle? Ich finde, das ist geklotzt», lancierte ein Bürger die Diskussion, nachdem die Schulpflege in der Person von Infrastrukturvorständin Denise Brunner (SVP) das Projekt vorgestellt hatte. Zur Erinnerung: Es geht um einen Kredit von 950'000 Franken, dank dem die Sekundarschulgemeinde eine Dreifachturnhalle projektieren kann. Diese soll dereinst 16,5 Millionen Franken kosten und im besten Fall im Sommer 2026 eröffnet werden.

Antrag auf Diskussionsabbruch angenommen

Die Diskussion während der um 19.30 Uhr gestarteten Versammlung zog sich mit engagierten Stimmen für und gegen den Projektierungskredit etwas in die Länge, bis ein Stimmberechtigter um 20.56 Uhr den Antrag stellte, die Diskussion zu beenden. Der Antrag wurde grossmehrheitlich angenommen.

Am Schluss stimmten 125 Personen für das Projekt

Bei der eigentlichen Abstimmung über den Projektierungskredit gab es sodann 125 Ja-Stimmen, 38 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Das Projekt Dreifachturnhalle der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch ist damit einen wichtigen Schritt weiter – aber noch längst nicht am Ende angelangt. Voraussichtlich 2024 wird über den Baukredit von rund 16,5 Millionen Franken abgestimmt werden.