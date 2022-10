Birmensdorf Um Energie zu sparen: Reformierte ­Kirche stellt Aussenbeleuchtung und Bänkli-Heizung ab Gemeinden, Unternehmen und weitere Institutionen bereiten sich auf eine mögliche Energiemangellage vor und versuchen, Energie zu sparen – so nun auch die reformierte Kirche Birmensdorf. Wie die Kirchgemeinde in einer Mitteilung schreibt, ergreife sie «geringfügige», aber «augenfällige Massnahmen».

Die reformierte Kirche von Birmensdorf ergreift Sparmassnahmen. Sandra Ardizzone / Archiv

Konkret wird die reformierte Kirche Birmensdorf von heute, 1. November 2022, bis 1. April 2023 nicht mehr beleuchtet. Bei dieser Massnahmen wird es aber Ausnahmen geben – an besonderen Tagen wie an den vier Adventssonntagen, an Weihnachten, Silvester und Neujahr.

Zudem werden die Bankheizungen im Kirchenschiff diesen Winter gar nicht erst in Betrieb genommen. «Mit der Raum­heizung wird die Kirche aber weiterhin auf zirka 19 Grad Celsius aufgeheizt sein», hält die Kirchgemeinde hierzu fest. Und wem 19 Grad zu kalt sind, der soll nicht verzagen müssen, denn: «Sollte während eines Kirchenbesuchs trotzdem noch jemand kalte Beine bekommen, haben wir noch Wolldecken zur Hand.»