Birmensdorf Superhelden, Wildkatzen und 80er-Jahre-Look: Es herrschte ausgezeichnete Stimmung an der Kinderfasnacht Die Guggenmusik Gyre-Sümpfer aus Widen führte den Fasnachtsumzug in Birmensdorf an. Nach dem Umzug wurde im Gemeindezentrum Brüelmatt weitergefeiert.

An der Birmensdorfer Kinderfasnacht waren auch ganze Superhelden-Familien unterwegs. Selina Brodmann

Am Samstagnachmittag fand in Birmensdorf die Kinderfasnacht statt. Treffpunkt für den Umzug war der Kiesplatz beim Gemeindezentrum Brüelmatt. Fleissig wurden noch die letzten Konfettisäckli vorbereitet und letzte Fotos von den Kindern in den kreativen Kostümen geschossen, bis die Guggenmusik Gyre-Sümpfer aus Widen zu spielen begann und damit den Umzug startete. Die Kinderschar marschierte vom Kiesplatz beim Gemeindezentrum Brüelmatt los, das auch den Endpunkt des Umzugs darstellte.

Regine Diener vom Elternforum Birmensdorf freute sich über die vielen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, die erschienen sind. Es waren mehr als erwartet. Auch das Wetterglück trug zur guten Stimmung bei. Die Vorfreude der vielen Kinder hatte sich gelohnt und es zeigte sich einmal mehr, was für ein wertvoller Anlass die Birmensdorfer Fasnacht für das Dorf ist.

Auch Eltern waren verkleidet

Unter den Verkleidungen sah man an diesem Nachmittag so ziemlich alles: von Wildkatzen und Prinzessinnen über Superhelden bis hin zum 80er-Jahre-Look. Mütter und Väter scheuten sich zudem nicht, ebenfalls in ein Kostüm zu schlüpfen, sodass diverse Familien von Jung bis Alt verkleidet waren.

Nach dem Guggenmusikkonzert vor der Halle, das den Schlusspunkt des Umzugs bildete, versammelten sich die Jüngsten drinnen im Gemeindezentrum für die Kinderdisco, während man sich draussen noch weiter fröhlich unterhielt und vom Kuchenbuffet naschte, welches das Elternforum Birmensdorf organisiert hatte.

DJ Pascal, der drinnen die Musik auflegte, war das erste Mal in Birmensdorf dabei und fühlte sich sehr willkommen, wie er sagte. Die Stimmung im Saal war ausgezeichnet.