Birmensdorf Socken, Musik und Politik: Am Herbschtmärt gab es allerlei Selbstgemachtes Die zwölfte Ausgabe des Herbschtmärt lockte mit verschiedenen Leckereien zum Zentrum Brüelmatt. Aber auch die anstehenden Nationalratswahlen waren ein Thema.

10 Bilder 10 Bilder Die Young Harmonists läuteten im Birmensdorfer Gemeindezentrum den Herbschtmärt ein. Bild: Céline Geneviève Sallustio

Nach einem wolkenverhangenen Morgen schien es fast so, als ob mit dem Auftritt der Young Harmonists um 13 Uhr auch die Sonne ihr Gesicht am Birmensdorfer Herbschtmärt zeigen wollte. Mit der Filmmelodie aus «Fluch der Karibik» oder Peter Rebers Kultlied «Ds Hippigschpängschtli» läuteten die Young Harmonists am Samstag im Gemeindezentrum Brüelmatt einen stimmungsvollen Herbstnachmittag ein.

Wer sich schon jetzt für die kältere Jahreszeit eindecken wollte, wurde am Markt fündig: Im Angebot standen gebrauchte Bücher von der Gemeinde- und Schulbibliothek, selbstgestrickte Socken, Bouillon von Oswald, saisonales Obst sowie Gemüse und Schokolade. Rund fünfzig Standbetreiberinnen und Standbetreiber boten diverse Köstlichkeiten und Selbstgemachtes an.

Unter ihnen befanden sich auch Sandra Gossweiler (katholische Kirche Birmensdorf-Aesch) und Dominika Gaberdiel (reformierte Kirche Birmensdorf-Aesch) von der Ökumenischen Gruppe. Sie verkauften Lebensmittel von «Claro Fair Trade», darunter Couscous, Kaffee und Honig. «Bei den Produkten wird den Produzenten ein viel höherer Anteil weitergegeben, die Arbeitsbedingungen sind fair und der Zwischenhandel verdient weniger», erklärte Gaberdiel. Seit über zehn Jahren kämen sie an den Herbschtmärt. Hier treffe man auf viele bekannte Gesichter, das sei schön. «Der Herbschtmärt gehört zu Birmensdorf», sagte sie.

«Dürfte öfters so etwas geben»

Im Oktober finden die Eidgenössischen Wahlen statt – dies blieb am Birmensdorfer Herbschtmärt nicht unbemerkt: Der Lokalpolitiker Yannik Olaf Hälg (SVP) und die Lokalpolitikerin Ursula Bachmann (Grüne) nutzten die Chance, um sich am Markt zu zeigen und für ihre Parteien zu werben. Es sei das erste Mal, dass die Grünen mit einem Stand am Herbschtmärt vertreten seien, sagte Bachmann.

Über den Flyern hingen an einer Leine farbige Socken. Auf dem Tisch standen Spraydosen und weisse Socken. «Ich wollte etwas Kreatives Anbieten», sagte Bachmann. «Hier können Kinder selbst Socken gestalten.» Am Morgen seien die Besucherinnen und Besucher etwas reservierter gewesen. «Gegen Mittag, mit der Sonne, taute die Stimmung auf», sagte sie. Der Herbschtmärt sei eine gute Gelegenheit und ein schöner Ort, um Leute zu treffen, die man kennt. Sie sagte: «Ich finde es super, dass es den Markt gibt – für meinen Geschmack dürfte es öfters so etwas geben.»

Über die zwölfte Ausgabe des Herbschtmärt ist auch die Organisatorin Madalena Strub vom Bioladen Birmensdorf glücklich. Für das Wetter, die Stimmung und die Marktstände fand sie nur ein Wort: «Super.»