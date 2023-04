Birmensdorf Rechnung schliesst um 7,1 Millionen Franken besser ab Dass die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Birmensdorf wesentlich besser als budgetiert abschliesst, hat unter anderem mit höheren Grundstückgewinnsteuern zu tun.

In die Kasse der Gemeinde Birmensdorf floss 2022 wesentlich mehr Geld als erwartet. Keystone

Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Birmensdorf ergibt ein Plus von rund 6 Millionen Franken, wie die Gemeinde mitteilt. Budgetiert war ein Minus von 1,1 Millionen. Das Resultat ist also um 7,1 Millionen Franken besser.

Die Gründe dafür seien vor allem höhere Grundstückgewinnsteuern, höhere Finanzausgleichszahlungen und der Verkauf einer Teilstrassenfläche der Lettenmattstrasse, wie die Gemeinde mitteilt. Ebenfalls zum Plus beigetragen hat der Umstand, dass die Investitionsbeiträge an den Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch und den Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt in Beteiligungen umgewandelt wurden.

Die Jahresrechnung weist überdies um rund 9 Millionen Franken tiefere Nettoinvestitionen aus als budgetiert. (liz)