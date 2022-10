Birmensdorf Mit Zeichnungen von Max Spring: Die Gemeinde hat ihre Website neu gestaltet Die Website der Gemeinde Birmensdorf kommt in einem neuen Kleid daher.

So sieht die Startseite der Website der Gemeinde Birmensdorf neu aus. Screenshot: www.birmensdorf.ch

Die Website der Gemeinde Birmensdorf unter der Adresse www.birmensdorf.ch wurde kürzlich einer Neugestaltung unterzogen. Sie ist weiterhin hauptsächlich in roter und weisser Farbe gehalten, zudem wurde sie mit verschiedenen Zeichnungen des bekannten Schweizer ­Cartoonisten Max Spring ergänzt – eine davon sticht schon gleich auf der Startseite ins Auge. Das Menü der neu ­gestalteten Website ist in die vier Bereiche «Informationen», «Themen», «Politik» und «Verwaltung» gegliedert.

Die neue Website basiert auf einem System der Firma Innovative Web AG, die auch als ­«i-web» bekannt ist. Die Firma mit Standorten in Freienbach SZ und Zürich wurde im Jahr 2000 gegründet. Anfang 2022 hat die Swisscom die Mehrheit an der Innovative-Web-Gruppe übernommen. Auch die Websites zahlreicher weiterer Gemeinden basieren auf Systemen von ­«i-web», so zum Beispiel auch jene der Gemeinden Aesch, Dietikon, Oberengstringen, Schlieren, Unterengstringen, Urdorf und Weiningen.