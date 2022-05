Birmensdorf Kurt Imhof und Patrick Vogel wurden in die Rechnungsprüfungskommission gewählt Nach drei Männern im ersten Wahlgang wurden nun im zweiten Wahlgang zwei weitere Männer in die Birmensdorfer Rechnungsprüfungskommission gewählt.

In Geldfragen dem Gemeinderat auf die Finger schauen: Das ist eine wichtige Aufgabe der Rechnungsprüfungskommission. Gaetan Bally / Keystone

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) Birmensdorf ist vollständig. Nachdem im ersten Wahlgang vom 27. März mit Enrique Huber (Mitte, neu), Urs Schäppi (parteilos, bisher) und Peter Hagenbucher (SVP, bisher) erst drei der fünf Sitze besetzt werden konnten, sind nun am Sonntag die beiden übrigen Plätz vergeben worden.

Kurt lmhof (parteilos, neu) wurde mit 1002 Stimmen in die RPK gewählt. Er war im zweiten Wahlgang der einzige offizielle Kandidat. Der fünfte und letzte Sitz ging an Patrick Vogel (FDP, neu), der erfolglos für den Gemeinderat kandidierte, nicht aber für die RPK. Er erhielt 20 Stimmen.

Für das Präsidium der RPK gab es keine Kandidaturen. Die Birmensdorferinnen und Birmensdorfer wählten nun Imhof ins Amt. Er erhielt 335 Stimmen. 81 Stimmen gingen an Schäppi, 38 an Hagenbucher, 12 an Huber und eine an Vogel.

Die Stimmbeteiligung lag bei 30,46 Prozent.