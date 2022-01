Birmensdorf Kampfwahl ums Gemeindepräsidium in vollem Gange: Knecht teilt aus, Brand bleibt stumm Birmensdorf steht mitten im Wahlkampf. Das zeigt der jüngste Kommentar zur Wahlberichterstattung im Internet. Amtsinhaber Bruno Knecht (parteilos) wirft Konkurrent Ernst Brand (parteilos) vor, sich wenig kooperativ zu verhalten.

Das Gemeindehaus in Birmensdorf. Lukas Elser

Der Kampf ums Birmensdorfer Gemeindepräsidium hat begonnen. Der erste Schlag kam am Freitag von Ernst Brand (parteilos). Der parteilose, amtierende Primarschulpräsident hat sich jüngst dazu entschlossen, am 27. März für das Gemeindepräsidium zu kandidieren. Er fordert damit den amtierenden Gemeindepräsidenten Bruno Knecht (parteilos) heraus. Gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagte Brand in Sachen Einheitsgemeinde:

«Bis jetzt sieht es so aus, als würde die Politische Gemeinde die Schule einfach übernehmen wollen, statt sie zu integrieren. Dabei würde die neue Gemeindeform viele Chancen für ein Miteinander bieten.»

Brand sitzt seit der Einführung der Einheitsgemeinde per 1. Januar 2022 als Schulpräsident von Amtes wegen im Birmensdorfer Gemeinderat. Bereits vor der Annahme der Einheitsgemeinde an der Urne am 29. August 2021 wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Primarschule und der Politischen Gemeinde gebildet. Ihr Ziel: die künftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Akteuren definieren und die Kompetenzen verhandeln.

Ernst Brand (SVP) ist der amtierende Schulpräsident. Zvg

Kritik per Kommentarspalte

Brands Schlag hat offenbar gesessen. Seine Kritik an der Politischen Gemeinde kommt beim amtierenden Gemeindepräsidenten und Konkurrenten nicht gut an. Bruno Knecht schrieb kurz nach der Veröffentlichung des Artikels in den Kommentarspalten:

«Es wirkt befremdlich, dem Gemeinderat vorzuwerfen, er wolle die Schule ‹einfach übernehmen›.»

Sei es doch gerade Brand gewesen, der während des Integrationsprozesses zur Bildung der Einheitsgemeinde an vorderster Front gegen eine «echte Integration» gekämpft habe.

Knecht: Die Politische Gemeinde hat sich «äusserst passiv und kooperativ» verhalten

Wie er auf Anfrage erklärt, meint Knecht mit diesem Integrationsprozess die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe. Die Primarschule habe sich unter Brand immer gegen die Einheitsgemeinde gewehrt und tue dies auch jetzt noch, wirft Knecht Brand vor. Die Schule habe einseitig das Beste für sich aus der neuen Gemeindeordnung herausgeholt – ganz im Gegensatz zur Politischen Gemeinde, die sich bis jetzt «äusserst passiv und kooperativ» verhalten habe.

Bruno Knecht ist amtierender Gemeindepräsident. Christian Murer

Knecht befürchtet zudem, dass die Schule im künftigen Gemeinderat etwas zu viel Macht erhalten könnte. Und zwar dann, wenn die Bisherige Anja Fenner (parteilos) wiedergewählt würde und Brand sowie Bettina Köhler (parteilos) gleichzeitig den Einzug in den Gemeinderat schaffen würden. Köhler ist die einzige Kandidatin fürs Primarschulpräsidium. Wenn sie gewählt wird, gehört ihr von Amtes wegen der siebte Sitz im Gemeinderat.

Die Ausgangslage hinterlässt bei Knecht einen «fahlen Beigeschmack»

Was bei Knecht zusätzliche Fragen aufwirft, ist die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Kandidatin Anja Fenner und Ernst Brand. Fenner ist Brands Nichte. Zwar sei dieser Verwandtschaftsgrad zulässig, falls die beiden gleichzeitig in den Rat gewählt würden. Knecht sagt: «Sonst dürften wir die Wahl gar nicht durchführen.» Trotzdem hinterlasse die Konstellation bei ihm einen «schalen Beigeschmack».

Das Volk hatte im August mit über 70 Prozent der Stimmen Ja zur Einheitsgemeinde gesagt. Ernst Brand wollte zu den von Knecht geäusserten Vorwürfen keine Stellung nehmen.