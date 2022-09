Birmensdorf Gemeindewappen am Sprungturm in der Badi wurde übersprayt Illegale Sprayer haben die Birmensdorfer Badi ins Visier genommen.

So sieht das übersprayte Gemeindewappen am Sprungturm aus. zvg

In der Badi Geren ist es zum wiederholten Male zu Sprayereien gekommen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Konkret wurde das runde Gemeindewappen am Sprungturm mit roter Farbe übersprayt, daneben prangt ein rotes Smiley.

Zudem wurde auf die Plattform zuoberst auf dem Sprungturm – ebenfalls mit roter Farbe – auch ein Smiley und dazu ein männliches Geschlechtsteil und der Name der amerikanischen Pornofilm-Schauspielerin Lana Rhoades aufgesprayt.

Diese Spuren hinterliess die unbekannte Täterschaft auf dem Sprungturm. zvg

Der Gemeinderat ist verärgert. Wie Werkvorstand Ringo Keller (SVP) in der Mitteilung darlegt, hat die Gemeinde kaum eine Handhabe gegen die Untaten, ausser dass sie Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Vandalismus erstatten kann. Zum einen wären Kameras teuer und zum anderen wäre bei einer Versicherung der Selbstbehalt so hoch, dass sie sich kaum lohne.

Die Badi Geren hat nun am Samstag um 18 Uhr ihre Türen geschlossen und die Saison beendet. Die Winterpause ist diesmal eine besondere. Bis zum Start der Badesaison 2023 wird die Badi nämlich auf Vordermann gebracht. Im Mai 2022 hatte das Volk mit einem Ja-Anteil von rund 70 Prozent einen Kredit in der Höhe von 4,4 Millionen Franken für eine Erneuerung bewilligt. Insbesondere werden die Schwimmbecken neu mit Chromstahl ausgekleidet.

Die Badi Geren in Birmensdorf wurde ursprünglich 1985 eröffnet.