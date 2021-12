Birmensdorf Esel, Ziegen, Hunde und Katzen: 27 Tiere halten das Team der «Moon & Friends Farm» auf Trab Leicht versteckt liegt in Birmensdorf der Lebenshof «Moon & Friends Farm». Kim Graf, Werner Hofstetter und ihre Helferinnen und Helfer kümmern sich hier liebevoll um Tiere, die zuvor von Menschen oft schlecht behandelt wurden.

Der Hof mit der Adresse Weberhaus 8 in Birmensdorf liegt unter einer Schneedecke. Nur selten spazieren jetzt Leute vorbei. Zum Zentrum von Birmensdorf dauert es zu Fuss rund eine Viertelstunde. Doch die Ruhe hier oben hält nicht lange an, denn die Eselfütterung bei der «Moon & Friends Farm» steht an.

Sydney, Rose, Norah und Gilda strecken ihre Köpfe in die Höhe, als Kim Graf und Alexandra Fabian mit dem Gemüse auf sie zukommen. Das Team des Lebenshofs sorgt sich um die Eselgruppe – allen voran Alexandra Fabian, das «Eselmami». «Die Tiere sind heikel, man muss wissen, was sie essen», sagt Fabian. Auf dieselbe Begeisterung wie bei den Eseln treffen die beiden Frauen auch bei den drei Ziegen des Lebenshofs.

Ponys, Lemminge und viele andere Tiere sind hier zuhause

Auf dem Lebenshof kümmern sich Kim Graf, Werner Hofstetter und ihre Helferinnen und Helfer um 27 Tiere: Neben den vier Eseln und den drei Ziegen sind das zwei Ponys, zwei Lemminge, fünf Schildkröten, zwei Hängebauchschweine, sieben Hunde und zwei Katzen. Viele der Tiere hätten unter der Instrumentalisierung durch die Menschen gelitten, sagt Kim Graf.

«Auf unserem Hof müssen sie nicht mehr arbeiten, sondern werden geachtet und respektiert»,

sagen Graf und Fabian. Viele der Tiere haben bewegte Geschichten, wurden ausgenutzt oder mussten unter widrigen, tierunwürdigen Umständen leben. «Wir konzentrieren uns auf Tiere, die man nicht mehr will oder durch schlechte Haltung beim Tierschutz gelandet sind», erklärt Graf.

Die Tiere können auf ihre Menschen zählen

Der Hof steht auf dem Grundstück von Werner Hofstetter und seinen sechs Geschwistern. Der gelernte Zimmermann wohnt oberhalb des Stalls und betreibt nebenbei noch Landwirtschaft mit seinen beiden Brüdern. Graf nennt Hofstetter «den stillen Arbeiter», der sich unermüdlich für die Tiere einsetzt. Er und Graf bieten den Tieren auf dem Hof das, was sie häufig bei den Vorbesitzern nicht hatten: Artgerechte Bedingungen, gute Pflege und viel Zuneigung.

Da dies aber auch viel Aufwand bedeutet, suchen Graf, Hofstetter und ihre Helferinnen und Helfer Unterstützung für ihre vierbeinigen Schützlinge. Das kann eine Patenschaft für eines der Tiere, eine Spazier- oder eine Reitbeteiligung sein. Auch um helfende Hände im Stall ist das Team des Lebenshofs froh. «Es geht darum, Freude und Zeit zu schenken», meint Kim Graf. Da die Pflege der Tiere aufwendig ist, sucht sie nach Personen, die regelmässig mithelfen. Gerade in der Zeit um Weihnachten hofft sie, dass einige für dieses Geschenk bereit sind. Denn beim Weihnachtsfest gehe es ja genau darum, einander zu helfen.

Die Menschen helfen den Tieren und umgekehrt

Von der Zeit im Stall könnten Kinder und Erwachsene auch viel für sich selbst mitnehmen, findet Graf. Für ihre Helferinnen und Helfer ist das Zusammensein mit den Tieren eine wichtige Abwechslung zum Alltag. «Es ist Wellness für die Seele», sagt Alexandra Fabian. Die berufstätige Mutter geniesst die Zeit auf dem Hof sehr.

Auch Kim Graf könnte ohne ihre Tiere nicht mehr sein. Dafür steckt die 50-Jährige viel Geld und Zeit in den Lebenshof. Die Tiere benötigen nebst Zuwendung und Zeit auch viele finanzielle Mittel, wie Graf vorrechnet: «Ein Pony kostet etwa 1200 Franken im Monat.»

Die Vereinsgründung soll die Suche nach helfenden Händen vereinfachen

Begonnen hat Grafs Sorge um die Tiere mit zwei Strassenhunden. In den bald zehn Jahren, in denen sie nun schon in Birmensdorf lebt, sind nach und nach immer mehr Tiere dazugekommen. Und mit ihnen mehr Arbeit. Um noch besser auf den Lebenshof aufmerksam zu machen, plant das Team der «Moon & Friends Farm» nun, einen Verein zu gründen.

Darum kümmert sich Sabrina Feubli, die vor kurzem mit ihrem Mann zum Team gestossen ist. Sie sind begeistert vom Hof und helfen tatkräftig mit.

meint die Birmensdorferin.

meint die Birmensdorferin. «Auf dem Hof arbeiten die Menschen mit ganz viel Herzblut», findet sie.

Die «Moon & Friends Farm» soll bald nicht nur Tieren helfen

Aktuell sucht das Team des Lebenshofs auch noch «einen Weihnachtsengel», der ihnen bei einem Internet-Auftritt hilft. So möchten sie bekannter werden. Sobald der Verein gegründet ist, wollen Graf und ihr Team zudem mit Lebensmittelunternehmen Kontakt aufzunehmen, um die Verschwendung und Entsorgung von Essen zu verhindern. Sie kann sich vorstellen, Essen von ihnen zu übernehmen und sowohl an die Tiere, aber auch an Menschen zu verteilen, die stark aufs Geld achten müssen.

«Wir wollen denjenigen helfen, die es am nötigsten haben»,

sagt Graf. Sie könnten die Abholung der Essenspäckli dann gleich mit einem Besuch auf dem Hof verbinden.

Denn Graf ist überzeugt davon, dass den betroffenen Menschen ein Spaziergang zur «Moon & Friends Farm», die Begegnung mit den Tieren dort sowie das Abholen eines Essenspäcklis, viel Freude mit auf den Heimweg mitgeben könnte.