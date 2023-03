Birmensdorf Eine Gemeindepolizei und hohe Kosten beim Mitteilungsblatt: Hier will der Gemeinderat bis 2026 ansetzen Der Gemeinderat Birmensdorf hat sich auf ein Legislaturprogramm geeinigt. Das sind die auffälligsten Punkte.

Das Gemeindehaus in Birmensdorf: Unter anderem will der Gemeinderat einen Fokus auf die Dienstleistungsorientierung legen. David Egger / Archiv

Der im letzten Jahr gesamterneuerte Birmensdorfer Gemeinderat hat sein neues Legislaturprogramm verabschiedet, das sich auf die aktuelle Amtsperiode bezieht, die von 2022 bis 2026 dauert. Die Schwerpunkte lauten «Dienstleistungsorientierung», «kulturelle Vielfalt», «Infrastruktur», «gesunde Finanzen» und «Bildung», wie es in einer Mitteilung des Gemeinderats heisst. Es brauche «einen klaren Fokus auf das Wesentliche und Machbare», deshalb habe man sich im Legislaturprogramm auf wenige Themen beschränkt.

Unter anderem will die Gemeinde als Arbeitgeberin an Attraktivität gewinnen. Dafür sei eine Personalstrategie nötig. Zudem will der Gemeinderat in der laufenden Legislatur einen Grundsatzentscheid fällen bezüglich eines Anschlussvertrags für die Erfüllung von gemeindepolizeilichen Aufgaben. Im Klartext: Heute übernimmt die Kantonspolizei die gemeindepolizeilichen Aufgaben in Birmensdorf. Andere Gemeinden wie zum Beispiel die Nachbarn Urdorf und Uitikon setzen hingegen auf eine Gemeindepolizei, was verschiedene Vorteile mit sich bringt. Das will sich nun auch der Birmensdorfer Gemeinderat überlegen.

Mitteilungsblatt der ­Gemeinde ist zu teuer

Auch das offizielle Publikationsorgan «Birmensdorfer» will der Gemeinderat überprüfen. Ziel sei es, ein «Optimierungspotenzial in Bezug auf die Kosten» zu evaluieren und umzusetzen. Im Klartext: Das in Uster hergestellte Blatt ist zu teuer. Es erscheint seit August 2018 und wurde unter dem damaligen Gemeindeschreiber Andreas Strahm eingeführt, der 2021 kündigte (auf ihn folgte die heutige Gemeindeschreiberin Céline Haller).

Weitere Ziele im neuen Legislaturprogramm des Gemeinderats sind der Abschluss der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Und die Verschuldung im Steuerhaushalt soll per Ende der Legislatur maximal 2000 Franken pro Einwohner betragen.