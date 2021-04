Birmensdorf Dieses Jahr soll es klappen: Die Auswahl für die Bilder im Freibad Geren läuft bereits Die Badesaison startet schon bald. In Birmensdorf ist die Gemeinde darum erneut mit der Auswahl von passenden Bildern für die Anzeigetafeln beschäftigt. Unter den Wasser- und Lufttemperaturen hängen vielleicht schon bald die langersehnten Fotografien.

Die Luft- und Wassertempteraturanzeige wartete bereits letzten August in der Badi Geren auf die Wasserbilder. (Archivbild: 28.8.2020) Carmen Frei

Wo früher Werbung platziert war, hätten schon vergangenes Jahr Bilder in der Badi Geren in Birmensdorf hängen sollen. Die Gemeinde rief letzten Sommer ihre Einwohner dazu auf, passende Bilder für die Wasser- und Lufttemperaturanzeigen einzusenden. Leider fiel der Rücklauf laut Gesundheitsvorsteher Ringo Keller (SVP) aber nur spärlich aus. Dennoch sollen in dieser Badesaison stimmungsvolle Bilder die Tafeln zieren.

«Es war das Ziel, Wasserbilder zu erhalten», sagt Keller zum Aufruf an die Birmensdorfer. Die Bilder, die die Gemeinde erhalten habe, seien jedoch nicht ideal für die Tafeln unter den Temperaturanzeigen. «Wir erhielten wunderschöne Bilder aus dem Wald oder vom Waldweg. Aber sie passen nicht in die Badi», meint er.

Die Pandemie erschwerte die Auswahl

Die Bildersuche gestaltete sich im letzten Jahr zudem schwierig, da Treffen zur Besprechung in der Gruppe wegen Corona nicht möglich waren. So konnte die Gemeinde bis zum Ende der Badesaison 2020 keine Bilder für das Freibad Geren auswählen.

Im Moment seien sie bei der Gemeinde daran, nach lizenzfreien Bildern zu suchen, die passen könnten. «Die Löcher will ich schon stopfen», sagt Keller. Gerne hätte er dabei auf die Einsendungen für den Wettbewerb zurückgegriffen, allerdings entsprachen die Bilder nicht den Kriterien der Gemeinde. «Es ist auch immer das Problem, dass keine Personen auf den Bildern sichtbar sein dürfen», meint er. Auch die Drohnen-Aufnahmen, die er bereits letzten Sommer erhalten habe, seien nicht ideal.

Die Anforderungen an die Bilder sind nicht ohne

Bei der Gemeinde gehe die Suche nach Bildern darum intern weiter. «Wir schauen, ob es Bilder gibt, die wir verwenden könnten», sagt Keller. «Es sind eben doch riesengrosse Poster, die Auflösung muss entsprechend gut sein», erklärt er. An die zehn Megabyte müsste eine solche Bilddatei haben, damit sie auf die Bildplatten abgedruckt werden könne.

Keller sagt, er habe nun selber eine Auswahl an Bildern getroffen. «In der Kanzlei werden diese nun geprüft», sagt er. «Es muss ja mehreren gefallen, nicht nur mir», ergänzt er. Er hofft aber, dass dieses Jahr die Lücken unter den Temperaturanzeigen gefüllt werden können. In knapp 14 Tagen sollte klar sein, ob die Bilder dieses Jahr in der Badi unter den Anzeigetafeln für Schwimmbad-Stimmung sorgen werden.