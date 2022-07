Birmensdorf Der Gemeinderat hat sich konstituiert: Andreas Bösch übernimmt das neue Ressort Bau Im Frühling wurde der neue Birmensdorfer Gemeinderat für die Amtsperiode 2022 bis 2026 gewählt. Nun ist klar, wer welches Ressort übernimmt.

Der neu gewählte Birmensdorf Gemeinderat Andreas Bösch (parteilos) hat das Amt übernommen, das er einst so kritisiert hat. zvg

Am Montag hat sich der Birmensdorfer Gemeinderat für die Amtsperiode 2022 bis 2026 konstituiert. Ernst Brand (parteilos), der bisher Schulpräsident war und beim zweiten Wahlgang am 15. Mai als neuer Gemeindepräsident gewählt wurde, übernimmt das Ressort Präsidiales vom bisherigen, nicht wiedergewählten Gemeindepräsidenten Bruno Knecht (parteilos).

Weiterhin ist Ringo Keller (SVP) 1. Vizepräsident und Gabriela Stampa (parteilos) 2. Vizepräsidentin. Das Ressort Bau übernimmt der neu gewählte ­Andreas Bösch (parteilos), der früher als Kritiker des Birmensdorfer Bauamts von sich reden gemacht hatte.

Dem Ressort Bevölkerungsdienste steht nun der ebenfalls neu gewählte Thomas Erismann (Mitte) vor, dem Ressort Bildung die im März neu als Schulpräsidentin gewählte Bettina Köhler (parteilos). Finanzvorsteherin bleibt Stampa. Keller hat das Ressort Infrastruktur inne. Anja Fenner (parteilos, bisher) wacht über das Ressort Gesellschaft. Zudem wurde sie vom Gemeinderat als Präsidentin der Sozialbehörde bestimmt.

Neues Ressort Bildung machte Umstrukturierung notwendig

Neu ist auch die Ressortstruktur, was mit der seit 1. Januar 2022 geltenden Einheitsgemeinde zusammenhängt. Das Stimmvolk hat am 29. August 2021 Ja zur neuen Gemeindeform gesagt. Damit ist die Primarschule nicht mehr eigenständig, sondern integriert in der Politischen Gemeinde. Das wiederum hatte zur Folge, dass das neue Ressort Bildung geschaffen werden musste. Und da gleichzeitig an der Zahl der sieben Sitze im Gemeinderat nichts geändert wurde, mussten die bisherigen Aufgaben neu geordnet und auf die verbliebenen sechs Ressorts verteilt werden.

So wurden das zuvor von alt Gemeinderätin Barbara Puricelli (FDP) geführte Ressort Tiefbau und das von alt Gemeinderat Stefan Gut (SVP) geführte Ressort Hochbau in einem einzigen Ressort Bau zusammengefasst. Das Ressort Sicherheit, das Paul Gähler (Mitte) geführt hatte, der bei den Wahlen 2022 wie Gut und Puricelli nicht mehr angetreten war, gibt es nicht mehr. Auch das Ressort Gesundheit, das bisher Keller geführt hatte, gibt es in dieser Form nicht mehr.

Der neue Birmensdorfer Gemeinderat. Grosse Fotos: Bettina Köhler (parteilos), Andreas Bösch (parteilos), Gabriela Stampa (parteilos) und Gemeindepräsident Ernst Brand (parteilos). Kleine Bilder: Ringo Keller (SVP), Anja Fenner (parteilos) und Thomas Erismann (Mitte). Lukas Elser

So gehören Polizei und Feuerwehr zusammen mit den Einwohnerdiensten und anderen Aufgaben neu zum neuen Ressort Bevölkerungsdienste, Aufgaben wie Abfallentsorgung und Schwimmbad dagegen zum neuen Bereich Infrastruktur.

Inhaltlich unverändert blieben die drei Ressorts Präsidiales, Finanzen und Gesellschaft; letzteres hiess früher Soziales. Die Anfang Jahr eingeführte Übergangsbestimmung mit acht Gemeinderatssitzen, um das Schulpräsidium per 2022 in den Gemeinderat aufzunehmen, ist nun abgelaufen.