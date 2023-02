Birmensdorf Der Frauenchor ist zurück auf der Bühne – und feiert sein Jubiläum und die Premiere seiner neuen Dirigentin Monika Sturm-Schmid dirigiert neu den Frauenchor Birmensdorf – und sie hat viel Spass dabei.

10 Bilder 10 Bilder Der Frauenchor Birmensdorf feierte am Sonntag sein 75-jähriges Bestehen. Christian Murer

Vor der Bühne des Gemeindezentrums Brüelmatt standen am Sonntagnachmittag drei wunderschöne frühlingshafte Blumensträusse. Anstelle der erkälteten Präsidentin Maja Rajgl begrüsste Judith Rohrer die festliche Gästeschar. Unter der erstmaligen Leitung der neuen Dirigentin Monika Sturm-Schmid und mit der Violinistin Iris Ewald-Tillner und dem Pianisten Jonathan Stich erklangen fünfzehn bekannte und beliebte Lieder und Musikstücke aus diesem und dem letzten Jahrhundert.

Die Zusammenarbeit mit der neuen Dirigentin Monika Sturm-Schmid hatte im März 2022 begonnen, sie folgte damals auf Marie-Louise Wipf-Staubli, die den Frauenchor seit 2009 geleitet hatte. In wenigen Monaten entstand ein festliches und unterhaltsames Programm unter dem Motto «Jubiläen soll man feiern». Es sollte die Vielseitigkeit des Repertoires widerspiegeln und das Publikum überraschen. So kam das Jubiläumskonzert am Sonntagnachmittag überaus vielfältig und abwechslungsreich daher.

Die Dirigentin ist auch in Oberwil-Lieli aktiv

Die neue Dirigentin Monika Sturm-Schmid ist schon lange als Chorleiterin tätig. «Die Arbeit mit Menschen erfüllt mich», sagt die in Basel wohnhafte Musikerin. Kurzweilige, konstruktive und effektive Probenarbeit – das sei stets ihr Anspruch und ihr Ziel. «Beim Singen soll jede Frau und jeder Mann mit Freude über sich hinauswachsen», betont Sturm-Schmid. Neben dem Frauenchor Birmensdorf leitet sie schon länger den Männerchor Oberwil-Lieli AG, den Männerchor Rheinfelden AG sowie den Männerchor Wittnau AG.

«Herzlich willkommen» hiess das erste Lied, gefolgt vom Lied «Schön ist es, auf der Welt zu sein», bei dem auch zwei Mädchen mitsangen. Es folgten die beiden Lieder «Im Himmelreich» und «Abendgang im Lenz» von Max Reger. Dann erklang unter anderem das Solo-Stück «A Nordic Tale» mit Iris Ewald-Tillner an der Violine und Jonathan Stich am Klavier. Der Schlager «Kriminal-Tango» aus dem Jahr 1959 wurde vor allem mit dem Hazy-Osterwald-Sextett weltberühmt. Das Lied «L’oiseau et l’enfant» erklang erstmals am Grand Prix Eurovision de la Chanson im Jahr 1977. Und zum Schluss kam auch noch der legendäre Udo Jürgens mit seinem Lied «Ihr von morgen» zum Zug.

«Ein gelungenes Jubiläumskonzert»

Nach dem Konzert sagte die Dirigentin Monika Sturm-Schmid: «Die Sängerinnen haben Mut bewiesen, sich auf mich einzulassen. Auswendig singen war ihnen unbekannt, aber wir haben intensiv daran gearbeitet und diesen Schritt gewagt.» Sie sei überzeugt, dass der Chor sich mit dem gelungenen Konzert belohnen konnte. «Mir persönlich hat es viel Spass gemacht, den Chor zu dirigieren und die Sängerinnen aus ihren Reserven zu locken. Ich denke, es war ein gelungenes Jubiläumskonzert», sagte die neue Dirigentin des Frauenchors Birmensdorf.

Ein junger Konzertbesucher sagte nach dem Konzert: «Ich fand das Konzert sehr gut. Die Willkommensrede war mit den verschiedenen Sprüchen recht witzig. Der Chor und die beiden Solisten musizierten meiner Meinung nach grossartig. Das Lied ‹A Nordic Tale›, welches der Pianist Jonathan Stich selber geschrieben hat, fand ich am besten.»