Birmensdorf Das Budget 2024 sieht ein Plus vor Der Birmensdorfer Steuerfuss soll auf das kommende Jahr hin nicht verändert werden.

Ende November stimmt die Birmensdorfer Gemeindeversammlung über das neue Budget ab. Bild: Archiv

Am Dienstag, 28. November, stimmt die Birmensdorfer Gemeindeversammlung über das Budget der politischen Gemeinde ab. Dieses sieht ein Plus von 360 000 Franken vor, wie der Gemeinderat mitteilt. Zudem sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 7,5 Millionen Franken vorgesehen. Der Steuerfuss soll wie bisher bei 91 Prozent liegen. «Der Gesamtsteuerfuss bleibt unverändert bei 112 Prozent», schreibt der Gemeinderat weiter.

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich in Birmensdorf aus dem Steuerfuss der politischen Gemeinde und dem Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch zusammen. Die Primarschulgemeinde Birmensdorf gibt es hingegen nicht mehr, sie wurde per 2022 mit der politischen Gemeinde Birmensdorf vereint. Dieser Einheitsgemeinde hatte das Birmensdorfer Volk im ­August 2021 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 71 Prozent zugestimmt.