Birmensdorf Bockt die Baufirma? Die geplante Badi-Eröffnung könnte sich nochmals verzögern Eigentlich hätte die Badi Birmensdorf bereits am 1. Mai ihre Tore öffnen sollen. Doch der Saisonstart wurde immer weiter nach hinten geschoben. Und jetzt steht sogar der 1. Juli auf der Kippe.

5 Bilder 5 Bilder Die neue Badi wartet mit einem schönen neuen Spielplatz auf. zvg

Es ist heiss und die Birmensdorfer wollen ihren Kopf ins Wasser tauchen. Nur leider ist ihre Badi – im Gegensatz zu den anderen im Limmattal – noch nicht offen. Sie wird nämlich noch immer saniert. Und wann die Arbeiten fertig sind, ist nicht klar. Ursprünglich hätte die Gemeinde Birmensdorf die Badi pünktlich zum Saisonstart am 1. Mai eröffnen wollen. Doch Werkvorstand Ringo Keller (SVP) ahnte bereits am 15. Mai 2022, dem Tag, als das Volk Ja zum 4,4-Millionen-Kredit für neue Chromstahlbecken sagte, dass sich der Saisonbeginn verzögern könnte.

Mit seiner Einschätzung lag er goldrichtig. Zuerst verschob man den Start auf den 1. Juni, jetzt wird bekannt, dass er anschliessend auf den 1. Juli verschoben wurde. Und jetzt ist es nicht einmal sicher, ob auch dieser Termin eingehalten werden kann. «Wir hoffen, dass wir jetzt wirklich am 1. Juli aufmachen können», sagte Gemeindepräsident Ernst Brand (parteilos) an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend im Gemeindezentrum Brüelmatt.

Wir haben «ein bisschen Probleme»

Man sei «wirklich am Drücken und am Machen». Werkvorstand Ringo Keller sei «glaubs Tag und Nacht am Geissel klöpfen», sagte Brand. «Wir haben da einzelne Handwerker, die wir jetzt ...», sagte Brand und zögerte kurz. Dann beschränkte er sich darauf, dass man mit ihnen «ein bisschen Probleme» habe. Und: «Eine Zeit lang war das Wetter schuld, mittlerweile aber nicht mehr.» Der Spatenstich erfolgte Mitte September 2022.

Nicht alle scheinen motiviert zum Arbeiten zu sein. Ein Handwerker arbeitet an den Chromstahlplatten auf dem Beckengrund. Bild: zvg

Es ist klar, was Brand den Versammelten sagen wollte: Es gibt Probleme mit einer oder mehren Baufirmen, offenbar machen sie nicht genügend schnell vorwärts mit den Arbeiten. Immerhin: Anhand der vielen Bilder, die Brand präsentierte, sah man, dass die Badi schön werden wird. Zum Beispiel gibt es bald einen farbigen neuen Spielplatz neben dem Planschbecken.

Der für das Projekt zuständige Planer widerspricht der Gemeinde nicht. «Es bestand die Herausforderung, gewisse Unternehmen dazu zu bringen, dass sie ihre Leistung erbringen», sagt Raffael Husa von der Beck Schwimmbadbau AG in Winterthur auf Anfrage. Er unterstreicht aber auch, dass Freibäder in erster Linie im Winter saniert würden, was eine gewisse Wetterabhängigkeit mit sich bringe. Und weil das Wetter, vor allem im Frühling, nicht optimal gewesen sei, hätten sich die Arbeiten entsprechend verzögert. Zudem betont Husa, dass er eine Eröffnung DER Badi am 1. Juli nach wie vor für möglich hält. «Es darf einfach nichts mehr dazwischenkommen.»

FC Birmensdorf will Kunstrasenplatz

Eine weitere Neuigkeit, die der Gemeindepräsident an diesem Abend verkündete, betrifft den Sport. Der FC Birmensdorf möchte offenbar sein altes Fussballfeld bei der Badi Geren durch einen grossen Kunstrasenplatz inklusiv Juniorenfeld ersetzen. Einerseits sei der alte Rasen sanierungsbedürftig, andererseits wolle man wegen des massiven Zuwachses an Mitgliedern in einen Platz investieren, der das ganze Jahr bespielbar sei, sagte Brand. Auch hier sollen weitere Details folgen. Klar ist aber bereits jetzt, dass über das Geschäft an einer Volksabstimmung bestimmt werden soll.

Und schliesslich hörte man von Brand auch noch, dass im Rahmen der laufenden Planung für das neue Feuerwehr- und Werkgebäude, der die Politische Gemeinde 2021 zugestimmt hat, abgeklärt wurde, ob auch die zunehmend mit Platzproblemen kämpfende Gemeindeverwaltung in das neue Gebäude passen könnte. Die Antwort von Brand war positiv. Sie passe gut rein.