Bibliothekentipp: «Es geht darum, sich selbst zu bleiben»

Bettina Hablützel: Am neuen Roman von Leïla Slimani, der dieses Jahr erschienen ist, hatte ich ehrlich gesagt kein Interesse. Doch ich wollte mehr über die eher junge, französisch-marokkanische Autorin erfahren. In Wien bin ich dann zufällig auf dieses schmale Buch gestossen, das sechs kurze Texte von ihr enthält. Alle Texte sind in einer französischen Wochenzeitung als Essays oder Kolumnen erschienen. Das Buch hat mich sofort angesprochen, denn so konnte ich Leïla Slimani auf eine andere Weise kennen lernen als durch die Lektüre ihres neusten Romans.

Worum geht es in diesem Buch und welches sind die wichtigsten Themen, die Leïla Slimani anspricht?

Es geht hauptsächlich um das gesellschaftliche Zusammenleben in der heutigen Zeit. Es geht um religiöse und kulturelle Unterschiede, ums Fremdsein, um Veränderungen und darum, sich

selbst zu bleiben. Dabei nimmt die Autorin starken Bezug auf ihre Kindheit und ihre Herkunft. Leïla Slimani ist in einer liberalen, muslimischen Familie in Marokko aufgewachsen und hat später in Frankreich studiert. Sie lebt heute in Paris. Die Texte wirken authentisch und sind sehr erzählerisch aufgebaut. Das empfand ich beim Lesen als grosse Qualität. Nachdem man einiges über ihre Familie und Verwandtschaft erfahren hat, schreibt Leïla Slimani:

«Ich bin Kind all dieser Fremden, und ich bin Französin. Ich bin Immigrantin, Pariserin, eine freie Frau, überzeugt davon, dass man sich selbst behaupten kann, ohne die anderen abzulehnen.» Über diese Worte habe ich lange nachgedacht. Sich selbst behaupten zu können, ohne die anderen abzulehnen scheint mir ein Schlüssel zu sein zu einem respektvollen und friedlichen Zusammenleben. Nebenbei geht es in den Texten auch um die Kraft und die Freiheit von Literatur, von Romanen, von Fiktion. Das hat mich als Leserin und als Bibliothekarin auch sehr interessiert.

Wurden Deine Erwartungen erfüllt?

Ja, denn das Buch gibt einen anderen, persönlichen Zugang zur Romanautorin Leïla Slimani.

Wem würdest du dieses Buch weiterempfehlen?

Allen, die sich über das gesellschaftliche Zusammenleben Gedanken machen.

Da es ein dünnes Buch ist, kann es auch allen empfohlen werden, die selten lesen

oder wenig Zeit für Lektüre aufwenden können.

