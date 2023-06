Bibliothekentipp aus Weiningen «Eine Ferienlektüre für entspanntes Lesen und Mitfiebern» Die Weininger Bibliothekarin Michèle Hänseler liest gerne Thriller und Krimis. «One of the Girls» von Lucy Clarke begeistert sie, weil die Geschichten der Protagonistinnen spannend sind, das Buch aber auch Feriengefühle aufkommen lässt.

Für Michèle Hänseler ist der Roman «One of the Girls» für all jene geeignet, die eine spannende Lektüre mit unerwarteten Wendungen mögen. Bild: zvg

Michèle Hänseler leitet seit Anfang 2020 die Gemeindebibliothek Weiningen. Zusätzlich ist sie als Klassenassistentin im Kindergarten Föhrewäldli tätig. In ihrer Freizeit liebt sie es, für ihre Familie und Freunde zu kochen und zu backen. Sie entspannt sich bei Yoga oder bei einem Glas Wein und einem guten Buch. Zudem ist sie ein grosser Fan des FC Zürich und bei den meisten Heimspielen im Letzigrund anzutreffen. Am liebsten liest sie spannende Thriller und Krimis oder stöbert in Kochbüchern.

Warum stelle ich dieses Buch vor?

Die Sommerferien stehen vor der Tür und da passt dieses Buch perfekt als Ferienlektüre – fesselnd, gut zu lesen, ein echter «Page turner».

Worum geht es in dem Buch?

Sechs junge Frauen verbringen zusammen ein Polterwochenende auf einer kleinen griechischen Insel, in einer abgelegenen Villa direkt auf einer Klippe über dem Meer. Es sollen unbeschwerte Tage werden, doch die Idylle bekommt rasch Risse. Nach und nach kommen Geheimnisse ans Licht, jede der Freundinnen hat etwas zu verbergen, es wurde gelogen und betrogen. Die Beziehungen unter den Frauen werden auf die Probe gestellt, es kommt zu unerwarteten Veränderungen und Enthüllungen. Die Geschichten und Schicksale der Freundinnen verweben sich und am Ende ist jemand tot.

Wurden meine Erwartungen erfüllt?

Obwohl das Buch als Roman deklariert ist und erst nach einigen Kapiteln Spannung aufkommt, haben mich die Geschichten der Frauen, aus ihren Perspektiven erzählt, gefesselt. Es ist nicht nur ein Buch über einen unerwarteten Todesfall, sondern auch über Freundschaft, Solidarität, Vergebung und Zusammenhalt. Dass das Buch in Griechenland spielt, lässt zudem Feriengefühle aufkommen. Ich habe das Buch für einen sonnigen Sonntagnachmittag auf dem Liegestuhl mit nach Hause genommen und wurde nicht enttäuscht.

Wem würde ich das Buch empfehlen?

Es ist das passende Buch für alle, die spannende Krimis mit unerwarteten Wendungen mögen. Ferienlektüre für entspanntes Lesen und Mitfiebern.

* Michèle Hänseler ist Leiterin der Gemeindebibliothek Weiningen.