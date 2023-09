Bibliothekentipp aus Urdorf «Da ich in der Schweiz aufgewachsen bin, war dieses Buch für mich persönlich sehr aufschlussreich» Der Urdorfer Bibliothekarin Emine Osmani hat es das Buch «Frei: Erwachsenwerden am Ende der Geschichte» von Lea Ypi angetan. Die Autorin berichtet darüber, wie es war, im kommunistischen Albanien aufzuwachsen.

«Ich werde dieses Buch meinen Kindern empfehlen», sagt Emine Osmani. Bild: zvg

Emine Osmani arbeitet seit diesem Juni in der Bibliothek Urdorf. Sie hat zwei schulpflichtige Kinder. Bücher begleiten sie seit frühester Kindheit. Spannende Geschichten oder wunderschöne Illustrationen – einfach alles an Büchern ist für sie eine Bereicherung fürs Leben. In der Freizeit liebt sie es, sich um ihren Familiengarten zu kümmern und für Familie und Freunde zu kochen. Sie geht sehr gerne in die Berge zum Wandern, liebt aber auch das Meer.

Warum hast du dieses Buch gewählt?

Emine Osmani: Lea Ypis autobiografisches Sachbuch habe ich deshalb ausgewählt, weil ich mich als Albanerin mit dem Land identifiziere. Dadurch, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin, war dieses Buch für mich persönlich sehr aufschlussreich.

Worum geht es?

Im Buch geht es darum, dass Albanien bis 1990 kommunistisch war. Und es wird beleuchtet, was der Kommunismus über vier Jahrzehnte für Land und Leute bedeutet hat. Es geht auch um die vielen Opfer, die der Kommunismus nach sich zog. Albanien war nämlich der letzte Staat in Osteuropa, in dem der eiserne Vorhang fiel. Erst in den frühen 1990er-Jahren wurde Albanien demokratisch.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Ja. Das Buch war äusserst spannend, und ich habe es regelrecht verschlungen. Die Autorin ist in meinem Alter und auch Albanerin. Jedoch hatte sie einen völlig anderen Werdegang. Sie ist im Kommunismus geboren und gross geworden. Aufgewachsen in einem Land, völlig abgeschottet von den anderen Ländern. Die Menschen durften weder ein- noch ausreisen. Sie mussten mit rationierten Essensmarken haushalten. Das kommunistische Albanien brüstete sich ausserdem damit, das erste atheistische Land der Welt zu sein. Das bedeutete konkret, dass Religionen und die damit verbundenen Feste strikt verboten waren.

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Allen Leuten, die sich für Kommunismus und Politik im Allgemeinen, für Geografie und für die albanische Kultur interessieren. Zudem werde ich dieses Buch meinen Kindern empfehlen. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, da sie noch zu jung für diese Thematik sind.

*Jessica Purkert ist Leiterin der Bibliothek Urdorf.