Bibliothekentipp aus Uitikon «Die Protagonistin beeindruckt durch ihre Beharrlichkeit und Leidenschaft» Die Uitiker Bibliothekarin Natascha Keller liest gerne Bücher über interessante Persönlichkeiten. «Mademoiselle Oppenheim» von Mina König begeistert sie, weil ihr die Künstlerin Meret Oppenheim von Anfang an sehr sympathisch war.

«Ich finde gleich mehrere meiner bevorzugten Themen und Interessen in einem Buch wieder», sagt Natascha Keller über «Mademoiselle Oppenheim». Bild: zvg

Natascha Keller arbeitet seit September 2022 in der Bibliothek Uitikon. Sie liebt Reisen, Yoga, Kunst und Theaterbesuche. Zudem probiert sie gerne Neues aus. Bei Schokolade und exotischen Gerichten kennt sie keine Disziplin. Ihre bevorzugten Bücher handeln von Lebensläufen interessanter Persönlichkeiten. Gerne liest sie auch Geschichten, die sich an Orten abspielen, die ihr gefallen und sie faszinieren.

Warum stellst du uns dieses Buch vor?

Natascha Keller: Die Geschichte handelt von einer beeindruckenden, mutigen Frau, die in den 1930er-Jahren nach Paris geht, um sich in der Kunstszene zu verwirklichen. Damit finde ich gleich mehrere meiner bevorzugten Themen und Interessen in einem Buch wieder.

Wovon handelt die Geschichte?

Die Zitate auf Cover und Rückseite sagen schon alles aus: «Sie liebte das Leben und erfand die moderne Kunst» sowie «Ihre Kunst ging völlig neue Wege. Ihr Herz folgte dem Ruf der Freiheit». Das Buch erzählt das Leben von Meret Oppenheim, einer jungen Deutschschweizerin, die mit achtzehn Jahren gegen den Willen ihrer Eltern in die Künstlerstadt Paris zieht. Dort geht sie ihrer Leidenschaft nach und versucht, sich zu verwirklichen. Meret gibt nicht viel auf Konventionen. Inmitten der damaligen Pariser Bohème geniesst sie das Künstlerleben mit all seinen Herausforderungen. Als Meret sich in den Maler Max Ernst verliebt, nimmt eine stürmische Affäre ihren Lauf. Doch die junge Künstlerin geht weiterhin rebellisch ihren eigenen Weg und träumt vom grossen Durchbruch. Sie experimentiert mit Alltagsgegenständen und entwirft Mode und Schmuck. Aufstrebende Surrealisten wie Pablo Picasso, Joan Miró und André Breton beginnen sie zu respektieren und zu verehren. Gleichzeitig leidet sie immer wieder unter Phasen der Einsamkeit und Heimweh nach ihrer Familie in Deutschland.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Die Geschichte ist sehr packend und kurzweilig geschrieben. Die Protagonistin war mir von Anfang an sehr sympathisch und beeindruckt durch ihre Beharrlichkeit und Leidenschaft. Aufgrund der detaillierten Beschreibung tauchte ich leicht in die damalige Atmosphäre der Pariser Bohème ein.

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Allen Leserinnen und Lesern, die gerne Geschichten über inspirierende, selbstbewusste Frauen lesen oder die ein Faible für die Pariser Künstlerszene der 1930er-Jahre haben.

* Mirjam Schiess ist Leiterin der Bibliothek Uitikon.